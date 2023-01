¿Quiénes son los de la foto?, por Marta Flich

El martes se aprobaba el último paquete anticrisis y la derecha no votó sí. Digo que será creativa la campaña porque esos que se han abstenido no podrán hacerse la foto con nadie a quien no le han dicho sí a ayudarles económicamente. No podrán hacerse foto con transportistas, agricultores, ganaderos, usuarios de transporte público, la gente que paga la luz, la gente que compra en el súper y le han bajado el IVA o que cobra el cheque de 200 euros por sus ingresos. No se podrían hacer la foto ni con sus propios votantes, que se benefician de una política de estado al margen de las rabietas de su partido. Por eso la campaña ha empezado con lo de la lista más votada. Cuando todos sabemos o deberíamos saber que la política es el noble arte de dialogar para pactar lo que más le conviene a la mayoría. Acuerdos plurales, heterogéneos y enriquecedores fuera de cualquier rigidez de imposición ideológica férrea y/o unívoca. Lo contrario es no ser capaz de llegar a acuerdos y por lo tanto pedir que te pongan el examen más fácil porque eres incapaz de enfrentarte a la complejidad del examen real.

¿No eres capaz de alcanzar un acuerdo de mayorías? Hazte notario, yo-qué-sé. Es así de sencillo. Porque en la política, que sepas negociar para llegar a acuerdos, se les supone, que los problemas reales se afrontan con esa premisa, de lo contrario son creadores de problemas y eso a la gente, primero nos crispa y luego nos agota. El rollo consiste en negociar y alcanzar acuerdos que representen a la mayoría a través de las alianzas con distintos partidos políticos. Para sacar pa'lante cosas que nos ayudan como sociedad. ¿Qué no te hablas con nadie porque tú crees que eres el adalid de lo correcto? Pues háztelo mirar, que España tiene mucha riqueza cultural afortunadamente. Un ejemplo muy gráfico: Vete a la empresa privada y diles que eres incapaz de llegar a acuerdos y que necesitas que solo se tenga en cuenta tu punto de vista y que todos los demás que forman esa empresa te tienen manía y que con el único que te entiendes es con el macarra improductivo que va haciéndose fotocopias del culo y se cree gracioso, pero que está porque el sistema te lo metió ahí. Verás dónde te mandan.

¿Quién saldrá en la foto?