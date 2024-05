Ramón Espinar y Andrea Levy se enzarzan en un debate en RTVE: "Tómate una tila, reina"

"Tómate una tila, reina". Es lo que el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid de Podemos Ramón Espinar le ha espetado a la exdirigente del Partido Popular Andrea Levy. Ambos participaban esta mañana en el debate político de Mañaneros, en La 1.

El rifirrafe ha comenzado después de que Levy asegurase que la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz había llamado "a aniquilar Israel [...] haciendo suyas las palabras de Hamas". Ante las interrupciones, Levy ha definido España como "un estado totalitario socialista que pasa por no escuchar a quien piensa distinto".

En respuesta, Espinar ha comenzado asegurando que "no" iba "a poder estar a la altura" de las palabras de Levy, a lo que ella ha contestado: "Nunca lo has estado, viniendo de Podemos".

Espinar, ante las interrupciones de Levy, le ha espetado: "Tómate una tila, reina" para después lamentar "que el tono del debate político en RTVE sea este bochorno de una persona radicalizada y fuera de sí".

Al terminar el debate, Ramón Espinar pidió disculpas tanto a Levy como a la audiencia del programa en su cuenta en la red social X: "No me siento particularmente orgulloso de haber mandado a Andrea Levy 'a tomar una tila'. No ha sido respetuoso. Sí estoy orgulloso de no dejar ni medio centímetro para que la derecha despliegue un argumentario que solo produce odio".