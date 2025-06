Ramón Espinar habla sin paños calientes sobre Milei en Vistalegre: su opinión da que hablar

El presidente de Argentina, Javier Milei, dio este domingo un incendiario discurso en el cierre del Madrid Economic Forum, una suerte de cónclave de la ultraderecha liberal a la que también han asistido durante el fin de semana otros personajes políticos como Albert Rivera o Esperanza Aguirre.

El líder argentino, que también tuvo encuentros privados con Ayuso o el entrenador del fútbol Diego Simeone, salió a ritmo de rock al escenario y defendió su denominada "motosierra", la metáfora que él utiliza para hablar de recortes en el estado de bienestar. "Ahora, Argentina es el país más libre del mundo", dijo.

"Quiero que sepan que frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado", arremetió el presidente argentino, que acabó llamando al público a no quedarse callado frente a la "corrupción" con su afamado "¡qué viva la libertad, carajo!".

La imagen de Milei en este foro ha levantado una fuerte polvareda en redes sociales. En las tertulias televisivas también se hablado sobre ello, como fue el caso del programa 'Más vale tarde' en LaSexta. En dicho espacio, Ramón Espinar no tuvo ningún reparo en calificar el Madrid Economic Forum.

"Eso me recuerda a un ring de lucha libre. Y lo que me preocupa es qué clima cultural se genera en mi país y en mi ciudad para que Vistalegre se llene de esa especie de mezcla de espíritu de timo de la estampita, testosterona, dogmatismo y cocaína, en el que crecen este tipo de mostruos e insultos a todo aquel que no piense como ellos", ha dicho el exdirigente de Podemos.

La escala de Milei en Madrid forma parte de una gira internacional del líder argentino que incluye también visitas a Francia e Israel para luego regresar a Madrid el 13 de junio, cuando recibirá el premio Escuela de Salamanca de la asociación liberal española El Club de los Viernes y se reunirá al día siguiente con grandes empresarios en la embajada argentina.