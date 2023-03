Rufián aprovecha el cambio de hora para firmar uno de los tuits del día al decir esto de Vox

España sufrirá un importante cambio en su hora este fin de semana. En la madrugada del sábado al domingo, la gente tendrá que girar sus relojes y a las 02.00 horas habrá que adelantar la hora hasta las 03.00 horas.

Una acción que suele generar importantes debates en las redes sociales, pero que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha utilizado para mandar un mensaje muy directo a Vox.

El diputado republicano ha querido recordar qué es lo que se debe hacer con el cambio de hora y, de paso, ha dejado un comentario muy crítico sobre la formación de Santiago Abascal.

"Recordad que hoy a las 2 serán las 3 y para Vox siempre 1936", ha señalado Rufián, en uno de los tuits del día, que ha roto en poco más de media hora la barrera de los 1.600 me gusta.

Hace unos meses, Rufián ya lanzó un duro mensaje contra Vox en la Cámara Baja, con las que aseguraba que "los derechos no obligan".

"El derecho al divorcio no te obliga a divorciarte, el derecho al matrimonio homosexual no te obliga a casarte con un o con una homosexual. El derecho a una muerte digna no te obliga a morir. El derecho al colectivo trans no te obliga a ser trans. Y el derecho al aborto no te obliga aborta", aseguró.