Rufián echa en cara a Sánchez que critique ahora a los jueces cuando "antes de ayer se los repartió con el PP en el CGPJ"

Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el mayor "escándalo" con relación a las críticas del presidente del Gobierno a algunos jueces no es que haya quienes hagan "política", sino "que se los repartiera con el PP en el CGPJ antes de ayer".

Rufián ha tirado de su cuenta en la red social X para enviar un mensaje contundente a Sánchez y al PSOE. Según defiende, que en España haya jueces que hacen política no es nuevo. "Ha habido jueces que salvaron a Cospedal de la Kitchen, a Esperanza Aguirre de la Púnica, que sacaron a Ignacio González de la cárcel, que archivaron la causa contra el rey, que nunca supieron quién era M.Rajoy, que han abierto 20 causas falsas contra Podemos, que han imputado por terrorismo a independentistas y que han metido en el talego a 9 personas por un referéndum durante 4 años tras condenarlas a más de 500", ha enumerado el diputado de ERC.

El "escándalo", por tanto, y según ha defendido Rufián, "no es que el PSOE diga que hacen política ahora. El escándalo es que se los repartiera con el PP en el CGPJ antes de ayer". "Son cómplices necesarios de un monstruo que ahora les devora", ha zanjado.

Las palabras de Rufián se refieren a la entrevista que dio este lunes por la noche Pedro Sánchez en el telediario de La 1. Allí, el presidente del Ejecutivo denunció que en España hay jueces y fiscales "que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley". "Hacen política", dijo para defenderse ante las preguntas acerca de las imputaciones que pesan sobre su entorno más cercano, como son su mujer y su hermano.

Por otro lado y respecto a lo que Rufián asegura sobre PP y PSOE, es cierto que ambas formaciones pactaron hace un año renovar el Consejo General del Poder Judicial, que llevaba caducado cinco años.