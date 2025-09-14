Rufián pone un tuit para contestar a cuñados sobre La Vuelta: el contador de compartidos no para de escalar

Ni un despliegue policial equiparable al que se desplegó en Madrid por la cumbre de la OTAN en 2022 ha conseguido frenar las protestas propalestinas (y contra la participación del equipo Israel-Premier Tech) en la etapa final de la Vuelta a España de este domingo en la capital, que ha terminado suspendiéndose.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo, mientras se han sucedido todo tipo de reacciones. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, mostró su "reconocimiento y respeto" a los ciclistas, pero también "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina", algo que no se ha quedado sin contestar desde Israel.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha criticado el ministro de Exteriores Gideon Saar en X. Feijóo, Ayuso o Almeida también han salido desde el PP a criticar al Gobierno.

En esa red social está siendo especialmente sonado el tuit del diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha elaborado una "guía para contestar a tu cuñado indignado con lo de La Vuelta", en la que desmonta punto por punto distintas afirmaciones lanzadas sobre lo vivido esta tarde.

Sobre el argumento "No hay que mezclar política y deporte", escribe: "Qué raro. Con Rusia no hubo problema y no participa en eventos deportivos. Acuérdate que tienes la banderita de Ucrania en el perfil".

Desmiente también el "se han puesto vidas en peligro". "Se ha molestado. Se ha boicoteado. Porque nunca se ha conseguido nada sin hacerlo. Incluido el sufragio femenino, la libertad de expresión o que cobres un sueldo por tu trabajo", sentencia.

Ante la afirmación de que son "protestas violentas propalestinas", Rufián apostilla. "Sobre todo son protestas prohumanidad porque asesinar a niños está muy mal. Incluso peor que tirar una valla".

A la frase "es malo para el país", el portavoz de ERC es conciso: "Peor es no hacer nada frente a un genocidio". También tiene palabras para quien afirme que no se trata de genocidio, sino de una guerra: "En una guerra no se bombardean casas, escuelas y hospitales. O se mata a la gente de hambre".

"Si a mí tampoco me gusta lo de Israel pero…" es el último punto de su guía, para el que remacha: "Pero nada Jose Luís. Si no quieres hacer nada, al menos apártate y no molestes".