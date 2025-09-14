Israel critica a Sánchez por "animar" a los manifestantes y califica de "vergüenza" la cancelación de La Vuelta

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, lo que ha calificado de "vergüenza" para España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha criticado Saar en su cuenta en la red social X.

Según este, "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha sentenciado en la red social.

También ha criticado al socialista la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado este domingo en su cuenta personal de X que "cuando el presidente de la nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca".

"Tanto si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!", ha agregado la presidenta madrileña. "Lo que consiguió la 'kale borroka' (lucha callejera) alentada por Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha sentenciado la popular madrileña.

La protesta tuvo lugar mientras el equipo Israel-Premier Tech recorría la capital, y los manifestantes denunciaban la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. En varios puntos del trazado, los concentrados lanzaron vallas y botellas, lo que provocó que la policía antidisturbios interviniera y la organización modificara el recorrido, cancelando finalmente la entrada al centro de Madrid.

