Salomé Pradas en 'Salvados': nadar y guardar la ropa

Salomé Pradas reapareció este domingo en Salvados en su primera entrevista televisada tras la DANA del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 229 muertos y la convirtió en una de las figuras más señaladas de la gestión de la emergencia. También fue su primera aparición pública desde que la jueza Nuria Ruiz Tobarra la imputó el 10 de marzo por delitos de homicidios y lesiones imprudentes, una investigación que tiene como núcleo la supuesta negligencia en el envío tardío y erróneo del ES-Alert de las 20.11. Con ese peso político y judicial sobre la mesa, Pradas concedió una entrevista de 95 minutos que funcionó como reconstrucción, pero también como blindaje. Un equilibrio calculado en el que intentó reivindicarse ante las víctimas, distanciarse de los fallos operativos y, al mismo tiempo, no romper definitivamente con quienes fueron sus superiores. En otras palabras: nadar y guardar la ropa.

El nombre de Carlos Mazón ocupó la conversación como una sombra persistente. Pradas aseguró que todavía no comprende su ausencia en las horas críticas: “Me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con el presidente Mazón”. Y explicó que el entonces jefe del Consell “dijo cosas que no eran verdad” cuando negó haber sido informado sobre el ES-Alert. “En negar rotundamente que le había informado… por ahí no iba a pasar”, afirmó. Fue esa versión pública del expresident la que, según su relato, la llevó a llamarlo tras su dimisión para pedirle que contara “la verdad”, no por ella, sino “por las víctimas”.

Sin embargo, cada señalamiento venía suavizado por un giro emocional o justificativo, un mecanismo constante durante toda la entrevista. Pradas apuntó hacia Mazón, pero lo hizo sin estridencias, sin romper y sin asumir del todo lo que implican sus palabras. Su narrativa se movió así en un terreno ambiguo que le permite criticar, pero también conservar apoyos; distanciarse, pero no dinamitar puentes. Un ejercicio tan político como calculado.

La exconsellera relató que el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió poco antes de las dos de la tarde que no lo molestara: “Mazón está de actos. Me vas informando a mí”. Ella decidió saltarse la orden “por responsabilidad”. Aun así, subrayó que nunca quiso pedir opinión ni generar tensión. Intentó, dijo, actuar donde debía estar. “A veces soy un poco inconformista con lo que me plantean y yo, directamente, llamo al president”. Pero no obtuvo respuesta. “Quise informarle a las 19.10 porque la población afectada podían ser 80.000 personas, y no pude”.

Ese desamparo se convirtió en uno de los pilares de su argumento: ella estaba disponible; él, no. Pero aun así, evitó elevar el reproche al terreno moral o político. Una estrategia que le permite protegerse mientras responsabiliza sin hacerlo del todo.

La gestión del ES-Alert fue otro de los bloques centrales. La jueza considera que el mensaje fue “tardío y erróneo”, y los 155 fallecidos que ya habían muerto cuando se envió son una pieza clave del caso. Pradas quiso desvincularse del retraso y situó la responsabilidad en un debate técnico entre el jefe operativo de la emergencia, José Manuel Basset, y el subdirector general Jorge Suárez. “Si el jefe de Emergencias y el jefe operativo entran en un debate, sería un contrasentido que un mando político decidiera”, alegó. Aseguró que el aviso se diseñó por la presa de Forata, no por el barranco del Poyo, un punto que contradice los autos judiciales.

Ese patrón se repitió a lo largo de toda la entrevista: Pradas se presentaba como presente, implicada, emocionalmente afectada… pero no como decisora última. Una línea fina que le permite mantenerse al margen del fallo sin renunciar al protagonismo del momento. Justo el tipo de equilibrio que, desde fuera, confirma la tesis del programa: habló para salvar su propio relato, no para desvelar el fondo de la cadena de errores.

La exconsellera también quiso reivindicar su entrega personal. “Hice todo lo posible por ayudar”, dijo entre lágrimas. Negó la imagen “de ignorante, pasiva o caótica” y afirmó que se ha sentido injustamente tratada. Pero no asumió un solo error operativo. Todo lo que falló se atribuyó a falta de datos, móviles que no responden, órdenes contradictorias, decisiones técnicas o información insuficiente. Los demás fallaron; ella, no.

La referencia a Pedro Sánchez introdujo otro elemento polémico. Pradas repitió una frase muy difundida desde las primeras horas de la tragedia: “si necesitábamos más recursos que los pidiéramos”. Sin embargo, esa versión no coincide con lo que el presidente dijo en realidad. La frase está sacada de contexto y se ha usado como bulo político. En su comparecencia del 2 de noviembre, Sánchez enumeró los recursos ya desplegados y añadió: “El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida (…) No hace falta priorizar ni jerarquizar porque medios no faltan”. Era una oferta explícita de apoyo, no un reproche. Aun así, Pradas la reinterpretó para reforzar su papel de gestora que hizo todo lo posible mientras otros no estuvieron a la altura.

La parte final de la entrevista derivó hacia su cese. “Se veía venir… me rehuía”, dijo sobre Mazón. Afirmó que el expresident quiso convertirla en “una cabeza de turco”. Pero incluso ese momento lo relató con una moderación estratégica, lo suficiente para que la herida quede marcada, no lo suficiente para romper definitivamente.

Cerró con una frase diseñada para resonar: “Solo puedo pedir disculpas por no poder haber hecho más”. Una disculpa sin responsabilidad, una emoción sin autocrítica, un cierre que aspira a la empatía sin afectar a su posición judicial.

En Salvados, Pradas habló durante 95 minutos para reconstruir su versión de la DANA. Pero lo que dejó más claro fue su propio movimiento político y judicial: un intento constante de reivindicarse sin asumir fallos, de señalar sin romper y de colocarse en un territorio donde nadie puede acusarla abiertamente… ni exonerarla del todo. O dicho de otro modo: Pradas ha decidido nadar y guardar la ropa. La entrevista demostró que lleva tiempo haciéndolo.