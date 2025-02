Sánchez afea a Feijóo sus giros con los decretos: "No le importan nada los pensionistas"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus cambios de posición con los últimos reales decretos ley, al votar en contra del primero, que fue tumbado en el Congreso, y anunciar ahora que votarán a favor del nuevo, que el Gobierno ha pactado con Junts.

En su intervención en la inauguración del congreso de los socialistas valencianos, Sánchez ha reprochado a Feijóo, al que se ha referido como "el autor de 'no soy presidente porque no quiero'", que ahora vaya a votar a favor del nuevo decreto, que entre otras medidas incluye la revalorización de las pensiones, cuando el voto del PP en esta ocasión no es decisivo porque el Gobierno tiene ya la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.

"Votan que no cuando su voto es decisivo, que sí cuando no, y dicen que lo hacen para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas", ha dicho el presidente en este congreso, que ha proclamado a la ministra Diana Morant como lideresa del PSPV-PSOE.

"Que si 'sí', que si 'sí', que si 'no', que si 'no', que si 'sí'... Los socialistas lo tenemos claro: revalorizar las pensiones sí o sí, transporte público gratuito sí o sí, ayudas a los afectados por las danas sí o sí. El escudo social sí y mil veces sí", ha añadido.

Sánchez ha asegurado que su partido lleva haciendo posible este tipo de medidas económicas y sociales desde que él mismo lidera el Gobierno de España, en 2018, y lo seguirán haciendo "hasta 2027 y más allá".

El presidente del Gobierno ha dedicado buena parte de su intervención a resaltar los buenos datos económicos, por ejemplo en materia de empleo, y a resaltar medidas puestas en marcha por su Ejecutivo, como la subida del salario mínimo, la reforma laboral y la ley de igualdad salarial, y ha afirmado que "esta legislatura será la legislatura de la reducción de la jornada laboral".

Además, ha destacado toda la "transformación" y "avances" logrados en España en medio de una "ola reaccionaria" que, según ha denunciado, "está tomando posiciones en gobiernos muy importantes" en el resto del mundo.

"Si tenemos más alcaldes y alcaldesas socialistas, si tenemos más presidentes y presidentas autonómicos socialistas y un gobierno socialista al frente de España, los avances serán mucho más rápidos y llegaremos más lejos. Por eso pido que tengamos ambición, que no la perdamos, que seamos competitivos, que salgamos a ganar y que pongamos a los mejores, a los más representativos, porque hoy los necesitamos más que nunca", ha declarado.

En su opinión, "ser socialista es estar del lado correcto de la historia", y ha presentado a su formación como la abanderada de la defensa de la democracia, de la justicia social, de la sostenibilidad, de la paz y de la verdad "frente a tanto bulo y desinformación".

Sánchez no ha mencionado expresamente el asesinato de una mujer por parte de su pareja en Langreo (Asturias), pero ha advertido de que "nuestra democracia se resiente cuando se asesina a las mujeres o a sus hijos y a sus hijas por la violencia machista o la violencia vicaria".

Y ha criticado la "soberbia" del hombre más rico del mundo, Elon Musk, al que ha advertido de que en democracia "un tuit no es un voto", sino que es "una persona, un voto".

"En 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista, como hicimos el pasado 23 de julio (de 2023). Tendrán al hombre más rico del mundo con ellos, podrán poner en marcha los algoritmos trucados para expandir su desinformación, sus bulos y su fango. Pero nosotros vamos a pedir la confianza de la gente con su voto para frenar a la ultraderecha y garantizar el progreso social", ha concluido.