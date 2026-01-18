Manuel, podólogo, sobre si llevas meses con dolor de pies: "Los zapatos son importantes, pero hay cosas que lo son mucho más"

"¿Llevas meses con dolor de pies y nada te lo soluciona?", cuestiona en un nuevo vídeo de TikTok Manuel, un podólogo que a través de las redes sociales difunde sus conocimientos y consejos útiles. "Deja de jugar a ser podólogo y empieza a hacer algo que funcione de verdad", introduce en su vídeo, en el que ha alcanzado más de 500 Me Gusta.

"Todos los días recibo miles de mensajes como estos", relata, a la vez que muestra algunos en los que sus seguidores le preguntan por "las mejores zapatillas para estar de pie", o por "los zapatos más cómodos". "Obviamente, los zapatos son muy importantes, pero, y si te dijera que si tienes dolor en los pies, hay cosas mucho más importantes", asegura.

El experto en podología explica que se pueden hacer ejercicios para fortalecer los pies. Concretamente, para "fortalecer la fascia y así, reducir el dolor". Algunos de los que recomienda: "Hacer ejercicios para estilar los gemelos ayuda mucho".

Contrariamente, si no se realiza ningún ejercicio, si se tiene "una movilidad de tobillo pésima" o si "nos pasamos en el día sentados", "puede producir muchos dolores en tus pies o fascitis plantar".

"Tampoco podemos poner un tratamiento y ya", dice. "Hay que acompañar y resolver dudas con el profesional". "Esto no es para todo el mundo, es para los que quieren hacer las cosas bien", reta.

"No empezar la casa por el tejado"

En un mensaje que acompaña a su vídeo, asegura que "cada día veo entre 5 y 10 personas con fascitis plantar y la gran mayoría viene con la misma cantinela: que si el espolón, que si las ondas de choque, que si las plantillas… y eso está genial, pero no podemos empezar la casa por el tejado", recomida.

Aun así, asegura que "lo primero" es un buen diagnóstico. Más allá de la fascitis plantar, el dolor se puede deber a muchos factores:

Neuropatía de baxter.

Atrofia de la grasa del talón.

Edema óseo en el calcáneo.

Muchos de los seguidores del tiktoker, que acumula más de 214.000 seguidores en su perfil, se han animado a comentar la publicación. "Me sirvió bastante tus consejos, hace meses que convivo con el dolor del pie derecho. Hace 3 días hago los ejercicios que muestras en el vídeo y ha disminuido bastante el dolor. Gracias", asegura una internauta. "Llevo años con fascitis plantar, infiltraciones y operado y no ha servido nada", lamenta otro. "Yo te hice caso y me compré unas zapatillas Hoka para la fascitis plantar y mano de santo", asegura otro.