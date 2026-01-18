Fran, español, sobre su primer día de trabajo del año en Japón: "Soy un afortunado, porque las empresas japonesas no suelen dar tanta flexibilidad"

¿Cómo es trabajar en Japón? Fran es un ingeniero informático español de 26 años que hace unos meses se embarcó en la aventura de trasladarse a trabajar a la otra punta del mundo. En su perfil de TikTok, dónde acumula casi 11.000 seguidores, comparte cómo es un día a día en Tokio. Su última publicación: la vuelta a la empresa después del descanso por Navidad.

"Primer día de trabajo en Japón. En la última semana del año en el país las oficinas suelen cerrar y no se trabaja. Es tiempo para descansar y estar con la familia. Pude viajar, desconectar y recargar pilas", cuenta en un nuevo vídeo que ha alcanzado más de 197.000 visualizaciones. Ahora ha llegado el momento de recuperar la rutina.

Lo primero que hace el joven es dirigirse a una tienda y comprar el desayuno. En el vídeo muestra las modernas tecnologías de pago del país asiático. "Ya iba tocando volver a la oficina, aunque sinceramente, la echaba de menos", bromea. "Disfruto mucho de mi vida normal aquí en Tokio, pero hoy, voy más tarde que de costumbre".

"Soy un afortunado, ya que las empresas japonesas no suelen dar tanta flexibilidad", admite. "Siempre son muy estrictos con los horarios", continúa. "Por las mañanas suelo tener todas las reuniones del día, y a la hora de comer, tenemos restaurante propio en la oficina. Todo buenismo y gratis".

"Soy un afortunado"

Asimismo, dice que por la tarde siempre puede disfrutar de las vistas de la ciudad a la hora del atardecer. "Hoy tuve una reunión mensual con mi manager, y el feedback ha sido muy bueno", celebra. Además, "también tengo restaurante gratis en la oficina".

Muchos de sus seguidores se han pasado por su publicación para comentar la publicación. "Otro punto a favor para ir a Japón: la empresa paga las dietas y transporte. Igualito que España...", critica un internauta. "Muchas felicidades veo tus videos y me emociona mucho que estés en Japón", comenta otro.

"¿Tu sueldo te da para vivir bien?", pregunta otro usuario de la red social. A lo que el protagonista le contesta: "Me da de sobra para el piso, comida, gastos y caprichos, y aun así puedo ahorrar alrededor de un 30% del sueldo".