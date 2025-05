Sánchez arremete contra Feijóo por la situación económica: "España avanza sin su apoyo y sin su permiso" 

Un nuevo rifi rafe entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado el Congreso de los Diputados este miércoles en la sesión de control. En la pregunta del líder de los populares, que trataba acerca de la gestión económica del país y la difícil situación de los españoles para "poder llenar la nevera", Sánchez ha asegurado que "España sufre muchas desigualdades como cuando el PP estaba en el Gobierno y en la actualidad en sus territorios donde no aplican el plan de vivienda". "Salir de Galicia para Gobernar desde un ático de Chamberí", ha acusado el líder del ejecutivo ante la previsión de 'un nuevo cónclave popular' donde la presidenta de la Comunidad de Madrid "pareciera que manda más que Feijóo".

"Se inventan todos los días una nueva crisis, pero España crecerá un nuevo 2,6% según las previsiones de Bruselas. Efectivamente Espala avanza, el Gobierno quiere que siga así y lo hace sin su permiso y sin su apoyo", ha proseguido el líder del Ejecutivo ante los reproches de la bancada popular que no daba crédito a las palabras del presidente del Gobierno. Ante esa situación, Feijóo ha asegurado que "Sánchez no puede salir a la calle y es por ello que no es consciente de la situación de la gente del país".

"Desde que usted está en La Moncloa el único servicio puntual es Hacienda. Los españoles estamos pagando 36 mil millones de euros más en impuestos sin que se haya notado un mínimo de mejora en la vida", ha asegurado el líder de los populares arremetiendo contra "la poca eficacia" del Gobierno ante la inflación y las diferentes subidas de precio como la de los alimentos. "El PIB no se come, hay que transformarlo en comida para la nevera", ha proseguido asegurando que "se ha incrementado el precio de los alimentos en un 37% y el 77% de los jóvenes dicen que no pueden construir familias por falta de medios económicos".

Además, Feijóo ha enumerado los escándalos a los que se enfrenta el Ejecutivo en las últimas semanas como "mordidas al Gobierno por un rescate, comisiones en contratos de obra pública o la presidenta de Adif imputada". "Vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Mientras tanto, cortinas de humo de su Gobierno con los trenes, apagones, y con una corrupción ya generalizada, ¿y qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión", ha finalizado en su intervención el líder de la oposición.

En respuesta y ante la pregunta de Feijóo de "si avala la gestión de Santos Cerdán", el presidente del Gobierno ha asegurado que "no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace una persona que se puso al frente del PP para tapar la corrupción de Ayuso. En lo que ha quedado, salir de Galicia para quedar gobernado desde un ático de Chamberí". Por otro lado, también ha recalcado "la falta de altura de Estado" a la hora de hacer "bromas sobre Franco".

"España sigue en crecimiento pese a ustedes, como cuando nos ofrecieron los fondos europeos. Sólo dos partidos votaron en contra, la ultra derecha y ustedes, que siempre van en contra de España", ha concluido el presidente del Gobierno ante una nueva sesión de control.

Durante la misma, la corrupción entre ambos miembros del bipartidismo ha proseguido con la corrupción como eje del debate en el que la portavoz popular, Cuca Gamarra, ha arremetido contra las numerosas investigaciones que están en curso como el 'caso Koldo'. "Fallar a España es ser corrupto y su Gobierno está repleto de ellos", le afirmaba a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha respondido afirmando que "el Partido Popular no tiene ningún tipo de crédito para hablar de corrupción al haber sido el único partido que ha sido condenado por ello".