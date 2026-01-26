Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para hablar del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informará el próximo 11 de febrero, ante el pleno del Congreso, de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), han informado fuentes de Moncloa.

Sánchez comparecerá a petición propia y solicitó acudir al Parlamento para informar sobre los últimos accidentes de tren, el de Adamuz (Córdoba) que provocó 45 fallecidos y el de Rodalíes en la provincia de Barcelona en el que murió un maquinista en prácticas.

Además, Sánchez va a dar cuenta de la posición del Gobierno sobre la situación internacional y sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado, como el último Consejo Europeo en Bruselas donde los socios trasladaron su apoyo a la soberanía de Groenalndia y Dinamarca tras las amenazas de la Administración Trump.

Esta misma mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado la comparecencia urgente de Sánchez en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero el Ejecutivo la descartó bajo el argumento de que lo haría en el Congreso.

Posteriormente el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, informó de que el grupo popular en el Senado había registrado una petición para celebrar un pleno extraordinario a fin de que Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya dimisión inmediata reclaman, comparezcan este mismo jueves.

"Sánchez dijo que asumía toda la responsabilidad, pues bien, lo que tiene que hacer es precisamente eso, asumir su responsabilidad llevar las palabras a los hechos", ha apuntado Bravo en una rueda de prensa.

La comparecencia que pretendía el PP tendría lugar así el mismo día del funeral que la diócesis de Huelva celebrará en la catedral por las víctimas del descarrilamiento ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, y a la que acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado.

En cambio, la fecha en que Sánchez dará explicaciones en el Congreso coincide con una tractorada convocada en la capital para ese día y con la huelga en el sector ferroviario convocada el 9 al 11 de febrero por la CGT.

Los agricultores convocados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos quieren protestar contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur en las calles de Madrid con 1.500 tractores que llegarán ese día a la ciudad procedentes de toda España, en tanto que los ferroviarios quien con su huelga reclamar un cambio de modelo en el sector tras los dos trágicos accidentes de tren