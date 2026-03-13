'Sé lo que hicisteis el último verano': ¿pueden los incendios pasar factura electoral al PP de Mañueco?

Han pasado unos ocho meses, pero el color negro de la cicatriz en el otrora verde de los bosques, arbustos y matorrales funciona como un recordatorio indeleble del pasado agosto. Uno de esos que permite licencias retóricas con guiños a Hollywood, por supuesto, a otro tipo de películas de terror. Castilla y León sabe muy bien 'qué hicisteis el último verano'. Concretamente, en agosto, mes en que el fuego devoró 141.264 hectáreas de terreno forestal en la comunidad, cebándose especialmente con León y Zamora.

La sucesión de imágenes diaria no solo mostraba cómo las llamas se tragaban auténticos tesoros naturales como el parque natural de Las Médulas, sino también las vidas de un bombero forestal y dos voluntarios -fueron cinco profesionales fallecidos en todo el 2025-, así como hogares y proyectos vitales de quienes deciden luchar por un futuro en un entorno rural asediado por la despoblación y el envejecimiento. Pero en medio de aquellas informaciones se colaron otras que aludían a un presidente autonómico que había tardado días en regresar de sus vacaciones en Cádiz o de un consejero que tiene "la mala costumbre de comer al mediodía".

Transcurrido más de medio año, la gran pregunta es si la gestión de los incendios forestales le pasará factura al Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco este 15-M, en las elecciones del domingo. Para tratar de responder a esta incógnita, desde El HuffPost hemos analizado la situación de la mano de un periodista experto en la comunidad, su política interna y los incendios; además de con un bombero forestal de la unión forjada para que sus históricas demandas se materialicen de una vez por todas. En otras palabras, '¿dónde ardió... siempre quedan urnas?'.

"Lo veremos en estas elecciones, es la verdadera prueba de toque"

Es complicado encontrar el germen del malestar por la gestión forestal en Castilla y León. No por la falta de ejemplos sino por establecer con exactitud cuando brotó con más fuerza. En una tierra históricamente atenazada por el fuego, ha habido incendios que pasaron a la historia como el de Ávila, en el Valle del Tiétar en 2009, pero el punto de inflexión tuvo lugar hace cuatro años. "Todo cambió en 2022, hubo 4 muertes, dos incendios en un mes de 60.000 hectáreas entre los dos, fue muy fuerte", explica Juan Navarro, periodista de El País, señalando también lo que no hubo después. Una cita electoral autonómica que testase aquella gestión en las urnas.

Las autonómicas habían tenido lugar antes de aquel verano, en febrero, y "las siguientes elecciones fueron las municipales de 2023", unos comicios en cuyo desenlace "no hubo un gran cambio, pero sí un poquitín". El periodista opina que "eso ya lo veremos en estas elecciones. Es la verdadera prueba de toque, tanto en la zona de la [Sierra de la] Culebra como evidentemente en León".

"Los incendios fueron en agosto, si las elecciones hubieran sido en septiembre el palo hubiera sido muy gordo, pero aquí se nos olvida todo muy rápido", desgrana el autor de Los rescoldos de la Culebra. Fuego y muerte en los incendios de Zamora (Libros del KO). "La gente tiene una gran capacidad de resignación, la Junta [de Castilla y León] también invierte en muchos medios de comunicación para hablar de unos temas y no de otros, además la gente también dice que han distribuido ayudas un poco electoralistas", explica, en este último caso en referencia a los pagos por los incendios, en los que no hubo una excesiva comprobación a la hora de repartir cuantías de 500 euros por desalojado.

"Personalmente, creo que en la Sierra de la Culebra hay un poco de castigo al PP, pero en León más, porque está más reciente, pero no creo que vaya a haber una tremenda revolución", analiza Navarro, que ve un golpe más acusado a los populares en tierras leonesas: "Creo que el PP puede perder un procurador en la provincia de León [en favor de UPL] y un poco de fuerza también porque el consejero de Medio Ambiente es leonés".

El periodista se refiere a Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ante las críticas que estaba recibiendo por su ausencia de la comunidad al encontrarse a varios kilómetros celebrando una comida por el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) tiró de la frase sarcástica que aún hoy le persigue. Aquello de "tenemos la mala costumbre de comer a mediodía". Navarro recuerda que "lo han sacado de las listas, pero eso no es óbice para que lo puedan nombrar de libre designación o consejero de otra cosa".

Ante los cambios de relato de la Junta sobre el dispositivo y la peligrosidad del fuego

"Por ejemplo, Mañueco aquellos días decía que la inversión era adecuada y que el dispositivo era el correcto. Es que me lo dijo a mí en una rueda de prensa, al principio decía que teníamos los recursos suficientes y que valor y al toro, que saldremos adelante", rememora del regreso del mandatario castellano y leonés para incorporarse a la gestión del operativo. Hasta que cambió el relato y el argumentario.

"Dice que es que nos hemos enfrentado a unas condiciones meteorológicas y empieza a decir que es inextinguible [calificándolo ya como incendio de sexta generación], pero ¿qué ocurre? Que él siempre ha esgrimido que su dispositivo era el adecuado, pero cuando ha pasado la ola de incendios, y con elecciones a las puertas, prometió más dinero, inversiones y contrataciones", repasa Juan Navarro, de un mensaje que también evidencia un fallo en ese relato: "Argumentalmente, te da a entender que 'oiga, ¿pero no decía usted que el dispositivo era maravilloso el dispositivo?'".

Hay una anécdota especialmente ilustrativa sobre cómo justifican desde la Junta ese cambio en los argumentos. "Él [Mañueco] lo que dice es: 'Bueno, es que hemos efectuado una reflexión sosegada'", recuerda el periodista, quien echó la vista atrás más allá de la memoria para encontrar algo similar revisando la hemeroteca. También tiró de "reflexión" en 2021 y en 2022. Navarro se lo planteó en otra rueda, inquiriendo que si ya lo dijo hace un lustro, ¿qué va a cambiar ahora respecto a entonces, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido? "Vino a decir que reflexionaríamos más todavía", explica, con una mezcla de ironía y hartazgo.

¿Se está hablando del fuego en campaña y quién y cómo lo hace?

Pero, ¿realmente han entrado en campaña los incendios del pasado verano como un elemento central de esta? Navarro explica que sí y en múltiples vertientes. Desde las propias protestas de los bomberos forestales, a otros detalles como la fotografía de uno de ellos con del candidato socialista, Carlos Martínez, a las menciones que realizan otras formaciones, tanto a izquierda como a derecha del espectro político. Por ejemplo, desde Podemos-Alianza Verde han denunciando la gestión "negligente" de la Junta a solo cuatro días de la cita con urnas.

"Sin duda, se está utilizando como elemento en campaña. También los partidos de izquierda con mensajes, por ejemplo, por un dispositivo público durante todo el año", apunta el corresponsal de El País, cuestión que también engloba a otro tipo de partidos regionalistas como Unión del Pueblo Leonés (UPL). Paradójicamente, las encuestas realizadas con anterioridad en Castilla y León auguran un nuevo subidón de la misma ultraderecha que niega el cambio climático y que ya dirigió la Consejería de Medio Ambiente antes de los últimos incendios.

"El fenómeno Vox no se caracteriza por su raciocinio, se caracteriza por recoger la frustración y la indignación de la gente. Ya sean incendios, inundaciones, rayos... Vox lo va a capitalizar", coincide Navarro, indicando que los de Abascal han seguido reproduciendo su discurso contra la Agenda 2030, pero añadiendo la crítica a la gestión forestal de la Junta del PP. La misma que habían abandonado, exactamente, un año antes de que Las Médulas quedasen arrasadas.

"Tampoco es bandera" de Vox, puntualiza Navarro, pero explica que la clave ha pasado por no obviarlo y mencionarlo un poco ligándolo a otros elementos habituales en su discurso, como el abandono del campo o las críticas a tratados comerciales como el Mercosur. Pero siempre relacionado con la idea de que todo es un mal derivado de la Agenda 2030.

En este punto cabe recordar que todas las carteras relacionadas con el campo y el medio rural son siempre una exigencia de Vox para entrar en Ejecutivos de coalición con el PP. Precisamente, el que se repita la paradoja de que Mañueco tenga que volver a entregar la consejería que debe gestionar la lucha contra incendios de sexta generación a quienes rechazan que el cambio climático genere este tipo de fuegos incontrolables es algo que ya le han preguntado al propio Mañueco. Concretamente, sobre el documento marco que rechaza las políticas climáticas.

"Los incendios son una cuestión de hoy. La lucha contra el cambio climático es a largo plazo. Hay una raíz, pero son cuestiones distintas", respondió Mañueco el miércoles en una entrevista en El País, sin posicionarse claramente, pero dejando otra frase que entronca con el argumentario ultra: "En el Pacto Verde hay unos excesos vinculados al dogmatismo y a la ideología de la izquierda europea que no puede ir contra el campo y contra la industria".

Marcha de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), para denunciar la precariedad del dispositivo durante la campaña electoral del 15-M. Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) / Cedida

¿Tras la 'reflexión' de Mañueco ha habido refuerzos para los bomberos forestales? Esto dicen ellos

Cuando ardió la Sierra de la Culebra se formó un frente creado de la sinergia de varios colectivos, toda una generación de colectivos que hizo bandera de ese hartazgo. De aquella lucha acabaron surgiendo otras y la que lleva presente en toda la campaña electoral en forma de distintas protestas y acciones reivindicativas tiene una serie de reclamaciones claras, que el operativo sea público y durante todo el año, no solo en verano. Se trata de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), desde donde tienen algo que decir sobre la 'reflexión' y las promesas de Mañueco.

"Al final lo que nos hemos ido encontrando es una sarta de mentiras que nos han ido contando durante las últimas campañas para apaciguar un poco al público en general", explica Sergio Fidalgo, bombero forestal, quien recuerda que sus acciones en campaña no tiene tintes electorales o políticos. "En el 2012 hubo grandes incendios, en el 2017 hubo una campaña muy dura. En el 2022 tuvimos la Sierra de la Culebra y se hicieron una serie de promesas de que el operativo iba a ser público", rememora el profesional, pero nunca han visto un cambio real.

Fidalgo destaca que "realmente nosotros solo solicitamos dos cosas, dentro de ellas se incluye todo. La primera es la aplicación de la Ley Estatal de Bomberos Forestales en los que se nos da la categoría [profesional], se nos dan los coeficientes reductores, se nos da mayor formación. Y, luego, la creación de una ley autonómica de agentes medioambientales". Para hacerse una idea de lo que supone, Fidalgo recuerda que "a día de hoy, en el operativo de Castilla y León ninguno somos bomberos forestales. Ninguno".

Pero, ¿cuál es su situación ahora mismo? Es decir, ¿qué recursos se han reforzado de cara a prepararse para una temporada de incendios que empieza en menos de tres meses? "Esa gente, el ciudadano de a pie, cuando vuelve a ver otra campaña de incendios, se vuelve a enterar de que, efectivamente, no se había cambiado nada", resume el profesional de los equipos de extinción. Fidalgo explica que los refuerzos efectuados "son mínimos, son pequeñas pinceladas".

El bombero advierte de que "esto lo hace mucho la Junta de Castilla y León, te vende la panacea con una noticia, como la del pasado 1 de enero: 'El operativo de incendios forestales de Castilla y León pasa a ser fijo todo el año'". Y señala la suerte de triquiñuela: "Realmente, ¿quién pasó a ser fijo todo el año? La parte pública, pero en Castilla y León el 20% del operativo es público: las autobombas, los vigilantes y los escuchas". Entonces, ¿qué conforma el 60% restante? "Cuadrillas terrestres, que son las que más [hay], algunas autobombas que están conveniadas y helicópteros participan de la parte privada", expone.

Pero las críticas de los profesionales van más allá. De ese 20% de carácter público del operativo, "solo hizo fijos a la gente de la parte pública con plazas, es decir, en torno a un 15% o a un 12% de todo el operativo". A ello hay que sumarles que "a esa gente les dejaron fijas para hacer tareas preventivas en el invierno", en referencia a necesarias labores como los desbroces, pero no está funcionando.

"No les han dado el EPI [equipo de protección], no les han dado la formación, no les han dado la herramienta y están en las bases parados 8 horas al día sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Porque no puedes mandarles sin equipo, sin protección, sin herramientas", lamenta el bombero forestal. Pero esa realidad que describe contrasta con las cifras del último Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León -Plan INFOCAL-, donde hay un aumento de presupuesto respecto del anterior.

Desde el colectivo también ven una suerte de trampa en esos anunciados refuerzos. "Un ejemplo, los buldozers, este año salen en cuatro millones de euros más caros, el número es exactamente el mismo, pero se redujo un 20% los tajos que tienen para hacer, pero valen cuatro millones más", señala, apuntando a la contradicción de anunciarse una mayor inversión, pero no percibir cambios sustanciales o, directamente, cambios.

"No entendemos cómo de repente un operativo se supone que se encarece, que nos van a traer seis helicópteros nuevos a Castilla y León y de repente en el Plan INFOCAL ves que, por ejemplo, en la provincia de León son cuatro medios aéreos, se supone que iban a ser dos más pero siguen siendo cuatro". Todo ello le lleva a preguntarse que si "el operativo sigue igual que el año pasado, entonces ¿dónde ha ido ese dinero?".

Sobre la esperanza de un cambio: "¿Cuántos compañeros tienen que morir?"

Cuando se le plantea a los bomberos si hay esperanza de que algo cambie, Fidalgo apunta a la necesidad de la presión social ante las promesas incumplidas de la Junta: "Nos pasó en el 2022 con la Sierra de la Culebra, se suponía que el operativo iba a ser público y fijo. Nos pasó este año y va a volver a suceder, porque esto va a volver a suceder aunque sea este año o el siguiente. Si la población civil no se une, esto va a continuar y un sistema de extinción de incendios digno y eficiente es un derecho fundamental para todo el mundo que viene al rural, que es el eterno abandonado".

"En términos electorales, yo creo que sí, creo que esta vez [los populares] sí van a llegar un castigo, al menos en León", valora. "Por eso hemos hecho estas marchas, para demostrar de cara a las elecciones que hay gente que sigue sorprendiéndose al decirse 'ostras, ¿estamos igual?'. En vez de esperar a que nos llegue la campaña de incendios y que la gente lo compruebe ahí, hemos preferido hacerlo ahora en las campañas electorales", sentencia Sergio Fidalgo de otro tipo de prevención de incendios. La que se hace ante aquellos que deben gestionar esa lucha contra el fuego.

El bombero también ha recordado que tener el operativo más precarizado de toda España -remarca que están a la cola nacional-, también se traduce en la pérdida de vidas humanas. "¿Cuántos compañeros tienen que morir? Este año han sido cinco en Castilla y León", lamenta, dejando otra reflexión con lo ocurrido con otros bomberos forestales en el pasado.

"Una de dos. O tirarnos como lo hizo la BRIF [las brigadas del ministerio], que estuvo 12 años en lucha hasta tener una serie de derecho y, sobre todo, tener unas formaciones y ser algo profesionalizado... O nos pasa como en Cataluña, como en Canarias, como en Guadalajara, que en un incendio mueren 12 bomberos por una bola de fuego y, entonces cambian las cosas". Fidalgo, en una mezcla de indignación y rabia, se pregunta si "¿tenemos que esperar a eso? Porque estamos comprobando que si muere uno un día y luego muere otro, no funciona".