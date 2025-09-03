Sánchez considera "un fracaso" la respuesta que la Unión Europea ha dado a la guerra en Gaza

Sin merodeos. La respuesta de Europa a la guerra en Gaza es "un fracaso". Eso es lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en una entrevista que ha concedido al diario británico The Guardian.

"Lo que estamos presenciando ahora en Gaza es quizás uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales en el siglo XXI, y en este sentido, debo decir que España se ha mostrado muy firme tanto dentro de la UE como dentro de la comunidad internacional", ha señalado.

Sánchez ha justificado que, dentro de la UE, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido "abogar por la suspensión de la asociación estratégica que la UE mantiene con Israel". Pero más duro ha sido al hablar del papel de Bruselas.

El líder del Ejecutivo ha definido como "un fracaso" la respuesta europea a lo que está pasando en Gaza. "Totalmente. También es una realidad que, dentro de la Unión Europea , hay países divididos sobre cómo influir en Israel. Pero, en mi opinión, es inaceptable y no podemos aguantar más si queremos aumentar nuestra credibilidad ante otras crisis, como la que enfrentamos en Ucrania", ha detallado.

Respecto a las relaciones con EEUU, ha afirmado que se compromete a preservar una "mejor relación" con la Casa Blanca. "Con el debido respeto, mantenemos un enfoque pragmático en nuestra relación con Estados Unidos", ha expuesto.

"Al mismo tiempo, creo que tenemos una visión diferente sobre cómo afrontar los desafíos que enfrentan el mundo y nuestras sociedades. Y creo que es un grave error abandonar el Acuerdo de París y reducir las contribuciones a los programas de ayuda y a la Organización Mundial de la Salud", ha razonado.

Sánchez ha justificado que "nuestras sociedades se enfrentan a desafíos globales que no entienden de fronteras". "Necesitamos fortalecer nuestra cooperación y colaboración", ha añadido.

Pero el presidente del Gobierno ha sido un poco más duro al hablar del orden internacional actual, acusando a Estados Unidos "está debilitando este orden internacional, y eso no será positivo ni para la sociedad estadounidense ni para el resto del mundo, especialmente para los países occidentales".