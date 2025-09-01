Sánchez no convocará elecciones aunque no tenga Presupuestos: "La parálisis sería meter a España en un proceso electoral"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no convocará elecciones aunque no logre sacar adelante los Prespuestos Generales del Estado para el año 2026.

En una entrevista en RTVE, la primera que concede el líder socialista en casi un año, Sánchez ha confirmado que presentará nuevas cuentas y confía en sacarlos adelante en el Congreso de los Diputados. Pero si no lo consigue, seguirá con los prorrogados desde 2023 porque "siguen funcionando".

"Yo ya tengo unos Presupuestos que me permiten hacer frente a la agenda social y vehicular los fondos europeos de aquí a 2026. Los presupuestos están funcionando, en crecimiento económico, en creación de empleo, en reducción de la desigualdad... Yo, por supuesto, que voy a ofrecer a las formaciones políticas un acuerdo. Pero si esos presupuestos se tumban, no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta o políticas que gocen de una mayoría parlamentaria", ha dicho.

Para Sánchez, de hecho, la parálisis no sería no tener presupuestos sino meter a España en un "proceso electoral" en estas circunstancias.

Preguntado por si la reunión de este martes de Salvador Illa con Carles Puigdemont tiene como finalidad conseguir el apoyo de Junts a las cuentas, Sánchez asegura que el encuentro entre ambos dirigentes sólo busca ampliar la política de "diálogo y convivencia" promovida desde la Generalitat. "Creo que cuando uno mira hacia adelante, como está haciendo la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, acierta", ha recalcado.