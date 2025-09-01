El president Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

Así ha informado este lunes la Generalitat en un comunicado.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.

"En otoño quizás tienen que pasar cosas que no se han visto hasta ahora". Con estas palabras, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, verbalizaba hace unos días la enésima advertencia a Pedro Sánchez y anticipaba un trimestre en el que los siete diputados de Junts en el Congreso volverán a ser determinantes.