Sánchez critica el "nivel de insultos y descalificaciones" de la oposición: "No es aceptable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha amilanado y, en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de 2023, no ha dudado en responder al "nivel de insultos" que ha proferido la oposición en estas últimas semanas: "No es aceptable".

"Me lo han escuchado decir en muchas de mis intervenciones. Hay una polarización asimétrica. Me gustaría primero trasladar a los ciudadanos y a los medios de comunicación que aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados", ha señalado.

El líder del Ejecutivo ha indicado que hay partidos políticos que "son odiados" y "fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas".

"Saben cuál es mi compromiso, que no vamos a entrar en estos insultos. Al contrario, vamos a trabajar por el bien de la ciudadanía y vamos a hacer del respeto nuestra forma de hacer política", ha justificado.

Tras ello, Sánchez ha hecho referencia a "la derecha y la ultraderecha" y cree que su objetivo es el de "desmovilizar y crear desafección de los ciudadanos hacia la política" para que, cuando haya elecciones, "haya un descontento de la ciudadanía".

"Me parece que eso no es un proyecto político para nuestro país. Ya sabemos cuál es el proyecto político de la derecha y la ultraderecha, la rabia, el insulto, la frustración por unos objetivos electorales que no se cumplieron, pero nosotros no vamos a responder así", ha reiterado.

El presidente del Gobierno ha sacado pecho por algunas de las medidas que ya ha sacado adelante el Consejo de Ministros, pero ha recalcado que pese a la legítima manifestación de la oposición, no se pueden seguir consintiendo insultos.

"No es aceptable el nivel de descalificaciones a los que ha llegado la oposición estas semanas. Debería ser reprochable que a un líder de otro partido político se bromee con un 'me gusta la fruta'. Es el reflejo del bajo nivel", ha indicado, antes de criticar que no sirve para asumir "ese perdón por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos".

Sánchez ha insistido en que, en relación a todos los calificativos que se han escuchado desde el inicio de la legislatura que, "hay gente que insulta y gente que somos insultados".