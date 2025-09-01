La 'hoja de ruta' de Sánchez para hacer frente a la emergencia climática: prevención todo el año y creación de una agencia estatal de Protección Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado inicio este lunes al nuevo curso político presentando las líneas generales de su pacto de Estado frente a la emergencia climática que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que ya avanzó hace unos días durante la ola de incendios que ha arrasado más de 340.000 hectáreas en toda España.

En un acto en Madrid celebrado junto a muchos miembros de su Ejecutivo, Sánchez ha defendido que lo ocurrido en estas últimas semanas no ha sido fruto de la casualidad o de una "trama pirómana", sino el resultado de una política de prevención de incendios "insuficientes", una gestión del territorio "inadecuada" y una emergencia climática que ha hecho que estos fuegos sean "los más virulentos". "Según la ciencia, los últimos cuatro agostos han sido los más cálidos de nuestra historia. Y de los 70 días que llevamos de verano, un tercio los hemos pasado bajo olas de calor", ha dicho Sánchez.

Para el presidente del Gobierno, el objetivo de su Ejecutivo es ahora evitar que esta tragedia "vuelva a repetirse" y considera que los incendios se apagan en invierno. Para ello, persigue sacar adelante este Pacto de Estado ante una emergencia climática que ya provocado el desembolso en estos últimos años de 32.000 millones de euros en pérdidas materiales y ha provocado más de 20.000 víctimas mortales. "El cambio climático mata. Por tanto, tenemos que ser conscientes de lo que representa en términos de inseguridad y peligro para la vida de nuestros conciudadanos. De ahí que el negacionismo climático que abanderan algunos actores políticos resulte tan incomprensible como preocupante", ha expresado.

Sánchez ha sostenido que este pacto de Estado no busca una "disputa ideológica", sino un acuerdo de cooperación entre todas las administraciones y también de los agentes sociales. "Si queremos que los próximos veranos u otoños no nos traigan nuevas desgracias, tenemos que actuar ya", ha aseverado.

Sánchez ha resumido su plan en diez puntos, empezando por la creación de un fondo de recursos permanentes - a nivel estatal y autonómico - para acelerar la reconstrucción de los lugares afectados. Y ha pedido a todas las administraciones que aumenten y mantengan los 365 días del año "todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir los eventos climáticos extremos".

Su otro gran anuncio ha sido la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias que garantice el buen funcionamiento del sistema. Es decir, otorgando más peso a la actual dirección general encargada de estas labores.

Por lo demás, Sánchez ha abogado por adaptar el modelo de gestión forestal al siglo XXI, reelaborar planes de resiliencia hídrica, ayudas para la repoblación de los entornos rurales, fortalecer la contribución de los sectores silvícolas o promover una "cultura cívica de prevención y protección" en los centros escolares.

Igualmente, Sánchez también ha pedido ampliar la red de refugios climáticos en todo el país y establecer "infraestructuras verdes" en las ciudades, además de revisar los planes laborales para que los trabajadores no sean víctimas del estrés térmico.

Por último, ha pedido acelerar la transición ecológica y pedir a la UE una mayor ambición. "Ha llegado el momento de cumplir con los acuerdos de París y alcanzar la neutralidad climática para 2050". "Hay que mirar a largo plazo con respuestas inmediatas", ha señalado.