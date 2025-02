Sánchez ironiza ante Feijóo: "Ustedes congelaban el SMI para que no tuviera retención en el IRPF"

La decisión del Gobierno de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute por primera vez, después de aprobarse su subida a 1.184 euros al mes, ha protagonizado el esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso en lo que llevamos de año.

El líder del PP ha reprochado al presidente del Gobierno que quedarse con la mitad del incremento del SMI "ni es progresista ni es justicia social" y ha lamentado el "paripé" que, según él, habrían protagonizado los ministros del PSOE y de Sumar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, Feijóo también ha lanzado una pulla a Yolanda Díaz: "A Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado".

Sánchez, sin embargo, ha vuelto a tirar de ironía en su respuesta al líder de la oposición. "Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaban el SMI. Para que no tuvieran retención en el IRPF. Mejor vivir con 735 euros al mes que los 1.184 en los que ahora hemos fijado el SMI", ha dicho Sánchez.

El líder socialista, que ha recordado que su Gobierno ha subido un 61% el SMI en siete años, ha dicho que estos incrementos han ayudado a reducir "tanto la desigualdad como la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras". "Y hemos desmontado todos los dogmas neoliberales, diciendo aquello que no su subía el SMI para crear empleo. Pues hemos subido el SMI y tenemos 22 millones de empleos. En todo caso, bienvenido el escudo social, señor Feijóo", le ha dicho Sánchez.

En su intervención, Feijóo también ha pedido a Sánchez que "pida perdón a los españoles" por los borrados del fiscal general, por su hermano investigado por corrupción, por su mujer investigada o por ser un títere del separatismo". "Señor Sánchez, puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la va a borrar jamás. Usted no puede bajar a la calle. España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto, no puede hacerlo. Si tuviese dignidad, ya lo hubiera dejado", le ha dicho Feijóo.