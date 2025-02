Si cobro el salario mínimo en 2025, ¿tengo que pagar IRPF? Sí... Y no: aquí unas claves

La rueda de prensa del Consejo de Ministros ha ayudado este martes a entender ya no solo cómo el lenguaje es capaz de transformar y crear realidades sino cómo una misma expresión puede encarnar diferentes significados. Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han hecho suyos los significantes "pedagogía" y "fiscal", claro que el fondo era bien distinto. Ambas han usado eso de la "pedagogía fiscal" para tratar de defender su postura con relación a la subida del SMI y a que, por primera vez y tras la decisión del Ministerio de Hacienda de María Jesús montero, sus beneficiarios tendrán que pagar el IRPF.

La "pedagogía fiscal" de Pilar Alegría, al igual que la de María Jesús Montero, quiere hacer hincapié en la importancia de trasladar a la ciudadanía la necesidad de pagar impuestos, esa parte del salario que "va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos". No hay que demonizar, dijo la portavoz, "que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos". Pero, sentada a su lado, Yolanda Díaz quiso llevar la "pedagogía fiscal" al quién y no al qué. La cuestión, defendió la ministra de Trabajo, no es si hay que subir o bajar impuestos, sino "quién tiene que pagarlos". Para sostenerlo, enfrentó dos ejemplos: el "regalo fiscal a los rentistas, que desgravarán el 100% del IRPF", frente a las personas que cobran el SMI y, ahora, con la subida aprobada hoy, tendrán que pagar ese impuesto. Desde Sumar ya han anunciado que registrarán en el Congreso una proposición de ley para revertir la decisión de Hacienda. Podemos ya ha registrado esta tarde una en la misma línea.

Subida del SMI

El Gobierno ha aprobado este martes el último incremento del salario mínimo interprofesional, que pasa de los 1.134 euros de 2024 a 1.184 euros en catorce pagas. Es decir, 50 euros más al mes y 700 euros más al año (un 4,4% más), tal y como acordaron en el diálogo social el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. La subida es retroactiva. Es decir, se pagará el nuevo sueldo desde el pasado 1 de enero.

La medida beneficiará, según el Ministerio de Trabajo, a unos 2,4 millones de personas, de las cuales el 65,8% son mujeres y el 26,8%, jóvenes de entre 16 y 24 años. Fuentes del departamento destacan además que "las empleadas de hogar deberán cobrar, como mínimo, 9,26 euros por cada hora trabajada", cuando antes eran 8,87 euros.

La polémica con el IRPF

Hasta ahora, cada vez que subía el salario mínimo, el Ministerio de Hacienda elevaba el límite mínimo para pagar el IRPF, de manera que los beneficiarios del SMI no tuvieran que hacer frente al impuesto. En 2024, el límite era, por tanto, de 15.876 euros. Con el último incremento, el SMI se sitúa en 16.676 euros anuales. En el III Informe de la Comisión Asesora para el análisis del SMI se recogía ya que, con esta subida, el nuevo salario mínimo "sería objeto de retención" si Hacienda no modificaba de nuevo el tope. Y así ha sido. Aunque la ministra de Trabajo había insistido en la urgencia de modificar el límite, finalmente el Ministerio de Hacienda ha decidido mantener el que existía.

Algunas voces apuntan a que detrás de la decisión de Hacienda está el hecho de que, si cada vez más personas cobran el SMI, y este va aumentando, el Estado dejaría de cobrar millones. Lo de la "pedagogía fiscal" que decía Alegría. En el diario El Mundo publicaron que Hacienda calculaba que "volver a adaptar el IRPF a la subida del salario mínimo provocaría un agujero de más de 1.000 millones". Desde Hacienda, sin embargo, niegan que sea así y, consultados sobre la cifra exacta, dicen no disponer de ella.

Además de la comparativa con la desgravación fiscal a los rentistas que hizo Díaz, desde Greenpeace han equiparado esos supuestos 1.000 millones de "agujero" con el "regalito fiscal de 1.000 millones a Repsol y al resto del oligopolio energético" del PP, Vox, Junts y PNV tras votar en contra del impuesto a las grandes energéticas. "¿Ahora hay que tapar el agujero metiendo impuestos a la subida del salario mínimo interprofesional?", se preguntaba esta mañana la organización ecologista en Bluesky.

Si cobro el SMI... ¿Tengo que pagar el IRPF?

Sí... Y no. El mencionado III Informe de la Comisión Asesora para el análisis del SMI estimaba en su momento que, de no modificarse el límite para el pago del IRPF, "el 80% de los perceptores del SMI en 2025 no sería objeto de retención por circunstancias personales". Es lo que esta mañana defendía el Ministerio de Hacienda a preguntas de El HuffPost. Según fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, la mayor parte de los trabajadores seguirá sin sufrir retenciones gracias a las diferentes rebajas del IRPF aprobadas por el Gobierno. Según el porcentaje calculado por el comité asesor del Ministerio de Trabajo, de los 2,4 millones de personas que cobran el SMI tendrán que pagar el IRPF unas 480.000 personas. Dentro de este número se sitúan sobre todo personas solteras sin hijos.

Desde el Ministerio de Hacienda han hecho público un documento para ejemplificar diferentes casos en comparación no con 2024 sino con 2018, cuando aún gobernaba el Partido Popular. Son los siguientes:

Un contribuyente con pareja y un hijo menor de 3 años que cobre el SMI no pagará IRPF en 2025.

Un trabajador con pareja y un hijo mayor de tres años pagará 99,46 euros de IRPF en 2025.

Un asalariado y sin hijos que cobre el SMI pagará 300,03 euros de IRPF al año.

Un contribuyente soltero y sin hijos que perciba 18.500 euros anuales pagará 1.126,65 euros de IRPF en 2025.

Un jubilado que perciba una pensión de 17.000 euros anuales pagará 224,4 euros de IRPF en 2025.

Una trabajadora casada con dos hijos de 5 y 7 años que gana 20.000 euros pagará 1.342 euros en 2025.