Sánchez mantiene su apoyo a Zapatero y dice que el PSOE "colabora" con la Justicia tras la entrada de la UCO en Ferraz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles todo su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero después de que él exlíder socialista haya sido imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por su supuesto papel en la concesión del rescate a la aerolínea Plus Ultra. "Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído (sobre el auto y el sumario) y de haber compartido este asunto con personas que saben de Derecho más que yo, no hay motivos para cambiar esa posición", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa en Roma tras verse con el papa León XIV antes de su visita a España.

Los periodistas también han preguntado al presidente del Gobierno sobre la entrada hoy de la UCO en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir documentación sobre una de las derivadas del denominado 'caso Leire'. Al respecto, Sánchez ha recordado que no se trata de un registro y ha mantenido su "total colaboración con la Justicia". Además, sobre la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes, por este caso, Sánchez ha subrayado que Fuentes "ha llevado las cuentas" del PSOE "de manera escrupulosa".

"Si hablamos del caso de la militante Leire, quiero recordar que se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente y los tiempos de la Justicia son los tiempos de la Justicia. El compromiso del PSOE en que si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia. Hemos estado en situaciones parecidas a esta. Y es importante que la ciudadanía sea consciente de que el gobierno está inmenso en una agenda de transformación que está dando resultados. Ninguna de estas investigaciones impugnan lo que está haciendo el Gobierno y las fuerzas progresistas en favor de la ciudadanía. Y es lo que seguiremos haciendo hasta el final de la legislatura", ha dicho.

Finalmente, sobre la posibilidad de adelantar elecciones, Sánchez ha asegurado irónicamente que sabe que algunos compañeros suyos (refiriéndose a Felipe González o Emiliano García-Page) le piden ir a las urnas porque obtendría un mejor resultado que en 2023, pero que no puede dar ese paso por un "méro cálculo político". "El éxito de país tiene que ver con una palanca que es la estabilidad. Y si la Constitución dice que una legislatura dura cuatro años, pues son cuatro años", ha sentenciado.