La casa real modifica su agenda para incluir a Leonor en el gran acto de este fin de semana

Los reyes Felipe y Letizia celebran este año el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo y la ciudad ya está preparada para recibirlos por todo lo alto, especialmente este sábado con el acto central del desfile militar. En un principio, el rey iba a llegar a la ciudad este viernes, mientras que la reina llegaría el sábado para presidir el acto junto al monarca.

Sin embargo, este miércoles la casa real ha comunicado una modificación en la agenda de la familia real que suma la presencia de la princesa Leonor al acto del sábado. Es la primera vez que la heredera acompañará a sus padres en este acto y lo hace en una ciudad que conoce bien, puesto que la visitó en varias ocasiones durante su paso por la Escuela Naval de Marín, situada a pocos kilómetros de Vigo.

La incorporación de la princesa de Asturias a este acto coincide también con la finalización de su formación militar, después de completar tres cursos en los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas. De hecho, el 3 de junio Leonor recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, además de la Medalla de Oro de la Villa de San Javier, donde se encuentra la Academia General del Aire y del Espacio y donde también será nombrada Hija Adoptiva.

Cumple los deseos de Abel Caballero

La presencia de Leonor en el Día de las Fuerzas Armadas no solo es un paso más en la ampliación paulatina de la agenda de la princesa de Asturias a medida que va asumiendo más responsabilidades, sino que también es una alegría para Abel Caballero, alcalde de Vigo.

La princesa Leonor y Felipe VI hablando en el desfile militar del 12 de octubre de 2025. Getty Images

Este semana, el regidor concedió una entrevista a la revista Vanity Fair en la que se mostró encantado de recibir a los reyes en la ciudad y en la que explicó que había tenido la oportunidad de hablar con Leonor durante la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía el pasado mes de noviembre.

"Le dije a la princesa de Asturias que me gustaría mucho que viniera", comentó Caballero. "De hecho, le pregunté si ya había venido a ver la Navidad y ella me dijo que había venido a Vigo, pero desde la Academia de Marín de forma informal con sus compañeros, así que sí se acercó hasta Vigo", apuntó el alcalde.

Caballero aseguró que entendía que una joven de su edad hubiera visitado la ciudad por motivos de ocio, pero su deseo era que Leonor estuviera en Vigo a nivel institucional. "Yo quiero que venga como princesa de Asturias. Así que estoy en proceso de pedirlo, como le dije a la reina", aseguró el alcalde. Deseo concedido.