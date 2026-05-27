Qué ha pasado con el comparsista Juan Carlos Aragón: de sus letras "feministas" a ser condenado por violencia de género

"Solo les quiero pedir que si hay una mujer a la que yo maltrate, sigan con este combate para que me maten a mí", con esta copla en uno de sus pasodobles de Los Ángeles Caídos se presentaba el comparsista del Carnaval de Cádiz Juan Carlos Aragón en 2002 en el Teatro Falla.

No obstante, la realidad que ocultaba esta y otras tantas proclamas feministas de sus letras de El capitán veneno era una sentencia de violencia de género hacia su exmujer, que se ha hecho pública este fin de semana cuando se iba a realizar un homenaje en el Paseo de la Fama de Cádiz.

El autor, fallecido en 2019, se habría convertido en todo un mito del Carnaval de Cádiz que habría llevado a que después de su fallecimiento se llevasen a cabo todo tipo de homenajes: desde el nombre de un colegio a documentales o esta reciente estrella delante del Teatro Falla.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha paralizado este último reconocimiento después de que la exmujer de Aragón, Paqui Pino, presentase públicamente la sentencia por violencia de género de 2010 que le condenaba a un año y 11 meses de prisión (y una orden de alejamiento de la misma duración) por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta continuada de vejaciones injustas.

La sentencia recoge varios hechos denunciados en 2005 por Pino en los que se denuncian "varios empujones, uno especialmente violento en el brazo derecho", que le causaron diversas lesiones, así como mensajes de carácter "intimidatorio", entre ellos uno donde comentaba que en una tienda deportiva "vendían un rifle".

"Mi única enfermedad eres tú... una mujer guapa pero vieja, gorda, adúltera, mentirosa, mala madre, estafadora y choriza", se recoge en la sentencia que le dijo en otra serie de mensajes, donde también la llamaba "hija de puta" en reiteradas ocasiones.

Más allá de caer como un jarro de agua fría entre los aficionados al carnaval, los cuales tenían a Aragón encumbrado como un referente de la lucha social a través de sus pasodobles y coplas y, también, como aliado ante la lucha contra el machismo, el conocimiento de la sentencia de Aragón ha generado una disputa política entre el actual Ayuntamiento del PP, con el alcalde Bruno García, y el pasado ejecutivo local de Adelante Izquierda Gaditana.

La disputa política que ha provocado la denuncia de Aragón

El Ayuntamiento gaditano emitió un comunicado donde anunciaba el aplazamiento de este reconocimiento, "con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto". La noticia generó también la reacción de otros grupos municipales. La concejala del Grupo Municipal Socialista y miembro de la Fundación Municipal de la Mujer, Paula Fernández, consideró "oportuna" la paralización del reconocimiento institucional y ha destacado que ante una sentencia en firme por maltrato "ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos" y ha defendido que una administración pública "no puede permanecer impasible ni mirar para otro lado".

Pero una de las más sonadas y que más repercusión ha tenido es la de la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Lorena Garrón, quien se ha pronunciado al respecto en redes sociales. "Muchas generaciones hemos crecido escuchando sus chirigotas y comparsas. Hemos cantado sus letras hasta la saciedad. Mucha gente lo ha endiosado porque en el Carnaval era un referente. Nadie lo discute", ha declarado, aunque ha argumentado que "hace tiempo que en los mentideros corría la voz de que era un maltratador".

Asimismo, ha criticado que se haya "querido hacer como que no nos enterábamos porque a los referentes masculinos no se les rechista y menos si han fallecido". Sus palabras han sido duramente criticadas por el consistorio, que han apuntado que los responsables de ponerle el nombre al centro educativo fueron los del anterior ejecutivo. Es decir, Adelante Izquierda Gaditana, con José María González Santos 'Kichi' al frente en ese 2019. Por su parte, González ha respondido con un "Paqui tiene razón".

Las palabras de sus dos exmujeres, en contra de la veneración

El autor de comparsas como La Serenissima, Los Condenaos, Los mafiosos o Los millonarios ha logrado cinco primeros premios en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz: uno en la categoría de chirigota con Los Yesterday (1999) y otros cuatro en la categoría de comparsa.

Buena parte de su reconocimiento venía precisamente por su compromiso social con la lucha de los trabajadores, la reivindicación de la libertad y la denuncia social. No obstante, las declaraciones tanto de su segunda exmujer Paqui Pino, como de su primera exmujer Lola Ramírez han puesto sobre la mesa los comportamientos machistas de Aragón.

Ramírez ha alabado "la valentía de dar el paso" de Pino y ha recalcado ser "perfectamente consciente de lo que debió de sufrir".

Asimismo, asegura que en su lugar "ni los mecanismos jurídicos ni la sensibilidad social me permitieron en su día demostrar la verdadera dimensión de quien era tan seguido públicamente". La expareja del comparsista pide además que "cesen los actos públicos de reconocimiento y ensalzamiento que no hacen más que ahondar en el sufrimiento y dolor de quienes lo padecimos".

Pino ha concedido varias entrevistas desde que se hizo pública la sentencia. En el programa Despierta Andalucía (Canal Sur), Pino ha recordado que "hubo malos tratos físicos pero los que más duelen son los psicológicos emocionales". "Fue reiterado durante los doce años que estuve con él y duele mucho. Cuando se ponía a insultar no era yo sola, eran mis hijos mayores, mis hermanos, mis padres...", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que lo que más le ha dolido ha sido "se le glorificara sin saber lo que era su vida de verdad" en referencia al anterior equipo de gobierno. "Se lo conté a un amigo periodista de Cádiz que habló con el Ayuntamiento, con la concejala de entonces, la directora del colegio que lleva su nombre y todos miraron a otro lado", ha recordado.

Una "revolución" silenciada en el mundo carnavalero

Entre los aficionados al Carnaval de Cádiz, la noticia ha generado todo un terremoto. Los hay que han visto caer a un auténtico mito y los que han cargado incluso contra Pino y han cuestionado que esto se haga público "15 años" después.

Así lo aseguró uno de los componentes de varias de las comparsas de Aragón, Paco 'Pellejo', quien ha dejado claro en sus redes sociales que "fui, soy y seré de don Juan Carlos Aragón, el mejor poeta de todos los tiempos" y ha cuestionado que "es un poco tarde para decirlo" en referencia a hacer pública la sentencia.

No obstante, el silencio ha reinado entre los que cada febrero se suben a las tablas del Falla. El primer comparsista en pronunciarse ha sido Germán García Rendón, autor de la comparsa OBDC, quien ha sentenciado en X que "solo cabe la condena contra la violencia machista". "Sentencia de por medio y probado. Sin edulcorar. Es imposible de tal manera separar la obra de quien causó ese dolor, y la herida es profunda. El respeto siempre para las víctimas", ha añadido.

El humorista Manu Sánchez, autor del prólogo de uno de sus libros y admirador de Aragón declarado, se ha mostrado "decepcionado" al conocer por primera vez la sentencia. "Sigo en shock. Lo siento. La sensación es dolorosa, intensa y profunda. La decepción también. Tengo clara mi postura pero temo no encontrar las palabras, porque hay demasiada gente a la que quiero implicada y afectada", ha señalado en su comunicado, donde ha dejado claro que condena "absolutamente la violencia, y especialmente la violencia machista".

"Sin matices. Sin peros. Hoy cualquier otro debate sobra", ha remarcado antes de añadir que "conocía de oídas por Cádiz chismes sobre la horrible etapa anterior del Juan Carlos de las adicciones y las relaciones tóxicas, pero nunca en estos términos" y ha mostrado su apoyo claro a Pino.

Quedará por ver si la condena se alarga hasta las letras del próximo concurso o si otros grandes autores que se han codeado con Aragón como Antonio Martínez Ares o Jesús Bienvenido se pronuncian al respecto.