Qué tiene que ver Leire Díez con la entrada de la UCO en Ferraz

El año pasado, nació una estrella en la política española. Se llamaba Leire Díez y fue apodada por los medios como "la fontanera del PSOE". Una afiliada al partido y periodista de profesión a la que 'pillaron' en audios en los que conversaba con empresarios con causas judiciales pendientes para hacerse con información comprometida de, por ejemplo, el teniente coronel de la UCO Antonio Balas o el fiscal de Anticorrupción José Grinda. ¿El motivo? Desacreditar a estas autoridades involucradas en investigaciones que comprometían a diferentes dirigentes de la cúpula del PSOE, como el caso Koldo.

Leire lo negó todo y aseguró que dichas reuniones eran para hacer un trabajo periodístico sobre las denominadas "cloacas del Estado" y dijo no haber ejercido nunca un papel de "fontanera" del partido. El partido, por su parte, le invitó a romper su carné del PSOE para marcar distancias.

En diciembre de 2025 llegaría la otra bomba. Leire fue detenida por su participación en unos contratos públicos bajo sospecha. En concreto, se le atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, puesto que habría participado –junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar y vinculado a Santos Cerdán– en una trama de amaños de un total de cinco adjudicaciones públicas, que en conjunto sumarían un valor de 123 millones de euros.

El caso está en manos de la Audiencia Nacional. En concreto, en las del juez Pedraz, quien ordenó este miércoles acudir a la sede central del PSOE en Madrid y algunas viviendas de personas vinculadas al PSOE para una pieza secreta ligada a dicha investigación. Según avanza la Cadena SER, los investigadores "han hallado indicios" de que Leire Díez habría ejecutado ese operativo para atacar a jueces, fiscales con dinero otorgado por el partido. Unas entregas de dinero que se habrían camuflado presuntamente con facturas falsas. "El juez ha enviado a los agentes para pedir numerosa documentación relacionada que avale o descarte esos pagos", añade el medio. Es decir, que la entrada en Ferraz este miércoles tendría que ver con esas reuniones comprometidas de Leire Díez y no con los amaños de contratos de la SEPI o una financiación irregular del PSOE como tal.

Cabe añadir, además, que la UCO también se ha personado este miércoles en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en la casa del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, y del empresario Javier Pérez Dolset. Las conexiones de Leire Díez con Cerdán y Dolset son más que conocidas (ella dijo en los audios que hablaba con el entonces secretario general del partido y Dolset ha sido uno de sus colaboradores máximos). En el caso de Zarrías, cabe recordar que admitió haber contratado a Leire para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.