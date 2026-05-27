El momento surrealista en el Congreso mientras la UCO se personaba en Ferraz: simulacro de incendio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), conversa con el diputado de Sumar Txema Guijarro (d) durante un simulacro.

La mañana estaba calentita y un simulacro de incendios puso la guinda. Este miércoles, sus señorías han sido evacuados del Congreso en plena sesión de control, justo coincidiendo con el requerimiento de información de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE en Ferraz.

"En unos minutos van a escuchar sirenas. No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país", ironizaba minutos desde su bancada el secretario general de los populares, Miguel Tellado. "Han convertido el Congreso en una barbacoa, hay que ver cuánto chorizo", apostillaba.

Cabe recalcar que ese simulacro de incendios que, en palabras de Armengol, "ha funcionado a la perfección", estaba previsto de antemano.

Ha tenido lugar poco después de las diez de la mañana y tanto diputados como periodistas y trabajadores del Hemiciclo han tenido que dirigirse al exterior del edificio. Como apunta EFE, los diputados y miembros del Gobierno han sido evacuados por la puerta de los leones, que solo se abren en ocasiones especiales como los comienzos de legislaturas o jornadas de puertas abiertas.

Unos veinte minutos después se ha recobrado la normalidad y la sesión ha podido continuar.