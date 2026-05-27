Dreame transforma por completo 'siuuu' nuevo ecosistema inteligente para el hogar y va un paso más allá de la limpieza

5 balones de Oro, casi 1.000 goles, trofeos, trofeos y más trofeos. Sí, estamos hablando de un futbolista que, por sus estadísticas es una leyenda del balompié. Y vaya si lo es. Pero antes de hablar de él, tenemos que hacerlo de una marca que también busca hacer historia, en la limpieza de nuestro hogar.

Dreame ha presentado este miércoles en un evento en París (Francia) su nuevo ecosistema inteligente, con productos más avanzados y con la inteligencia artificial elemento destacable para convertir nuestras casas en inteligentes.

Entre todos los dispositivos que la firma ha revelado, destaca su serie insignia el X60 Pro, su nuevo robot aspirador capaz de subir escaleras, el Cyber X, pero también la nueva generación de aspiradoras en seco y húmedo de la serie T, así como el limpiacristales Pano 10 Station, la aspiradora sin cable ultraligera Aqua Air o el nuevo ecosistema Pet Care para el cuidado de nuestras mascotas.

Sean Chen, presidente de Dreame para Europa Occidental, ha reconocido que la apuesta de Dream es la de evolucionar "mucho más allá de ser una empresa de tecnología de limpieza". "Hoy estamos construyendo un ecosistema de vida inteligente más amplio que abarca todo el hogar y acompaña a las personas en su día a día", ha señalado.

"Esta expansión refleja tanto la fuerza de nuestra capacidad de innovación como nuestra visión a largo plazo: crear tecnología que elimine las fricciones de las rutinas diarias, haciendo que la vida inteligente sea más sencilla, intuitiva y accesible para más familias", ha explicado.

Y para seguir expandiendo su marca, Dreame ha elegido a la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo como su nuevo embajador global. Un 'golazo' con el que quieren llegar a más y más hogares en todo el mundo.

Aspirar a mucho más

Dreame ha anunciado su nueva gama de aspiradores y hay bastantes novedades. Entre ellas, con su nueva serie X60 Pro, con tres modelos diseñados para mejorar la limpieza en cada tipo de hogar.

En concreto, su modelo insignia principal, el X60 Pro Ultra Complete; seguido del X60 Pro Ultra Matrix, con cambio de mopa por zonas; y el X60 Pro Master, con funcionalidad de llenado y vaciado automático de agua.

X60 Pro Ultra Matrix. DREAME

No es lo único. También ha anunciado el nuevo Cyber X, el primer robot aspirador del mundo con sistema biónico de cuatro orugas (patas) para subir escaleras, funciona de manera integrada con la serie X60 Pro.

Respecto a las aspiradoras de mano, Dreame también ha dado a conocer la nueva serie T, con perfil ultradelgado de 9,85 centímetros, diseño que permite reclinarse por completo a 180 grados y un sistema de antienredos de pelo, sistema de autolimpieza y secado con aire caliente a 95 grados.

Entre sus novedades, se encuentran la T16 Pro Heat, la aspiradora en seco y húmedo ultradelgada insignia de Dreame, potencia de succión de 30.000 Pa y el brazo robótico con IA WhaleSweep.

El resto de la serie T está compuesto por los modelos T16 Pro Steam, con esterilización por vapor a 200 grados; T15 Pro Heat, que combina la limpieza con agua caliente; T14 Pro, con detección adaptativa de la suciedad; y el T12 Pro, apostando la limpieza diaria de alto rendimiento.

Otra de las sorpresas es su nueva Aqua Air, su nueva aspiradora escoba ultraligera, con un peso de 0,9 kilogramos, y que se convierte en uno de los dispositivos menos pesados de la marca hasta la fecha y con una potencia de succión de hasta 20.000 Pa.

La nueva aspiradora ultraligera de Dreame, Aqua Air. DREAME

Convertir nuestro hogar en inteligente

Y ojo, porque no sólo han presentado dispositivos de limpieza inteligente. Dreame también quiere transformar tu hogar en un lugar más limpio y automatizado. Ejemplo de ello son su nuevo frigorífico Dreame FrizzFresh, ideado para hogares modernos, con sistema integrado de agua con gas, sistema de hielo doble y experiencia de refrigeración multimodo FreshFlex.

Para las ventanas, también han presentado el Pano 10 Station, su nuevo limpiacristales para redefinir la precisión en la limpieza de superficies verticales. Con tres innovaciones clave, un brazo flexible LiftEdge Flex Arm, una película húmeda térmica y una estación multifuncional diez en uno.

Dreame sabe que una de las piezas centrales de nuestro hogar son nuestras mascotas y, para ello, ha detallado su apuesta en la gama Dreame Pet, con un cuidado diario más inteligente. Entre ellos, un arenero autonivelante, cama inteligente con calefacción y refrigeración, una bolsa de transportes para mascotas o un sistema de hidratación inteligente, el Lumina Flow.

La nueva cama para nuestra mascota, Moduloo Clima. DREAME

Precios

La serie X60 Pro estará disponible comercialmente a partir del próximo 5 de junio. El robot X60 Pro Ultra Complete parte desde los 1.499 euros. A partir del mes de agosto, saldrán a la venta el X60 Pro Ultra Matrix, con un precio de 1.699 euros; el X60 Pro Ultra Matrix Vision, con un precio de 1.799 euros; y el X60 Pro Master; con un precio de 1.599 euros.

El nuevo Cyber X todavía no tiene fecha de lanzamiento y la disponibilidad se dará a conocer más adelante. En el caso de los aspiradores de la serie T, el T16 Pro Steam parte desde los 649 euros y saldrá en agosto de este año; y el T16 Pro Heat arranca en los 499 euros y estará disponible a partir del 23 de junio.

Dreame busca crecer en un mercado del hogar con cada vez mayor demanda y más innovación, llevando a la limpieza a otro nivel, y yendo mucho más allá con dispositivos para mejorar hasta la calidad de vida de nuestras mascotas.