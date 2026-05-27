Silvia Intxaurrondo analiza lo de la UCO en Ferraz y hay cosas que chirrían: "Menos mal que somos bien pensados"

A la periodista Silvia Intxaurrondo le ha pillado la llegada de la UCO (Unidad Central Operativa) a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid en directo en La Hora de La 1.

El cuerpo policial ha acudido a la sede del partido del Gobierno tras un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación sobre la financiación del partido dentro de la causa por la que fue detenida la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

A punto de llegar a las 10 de la mañana, Intxaurrondo ha reflexionado sobre los tiempos de la justicia "en una sociedad altísimamente conectada": "El hecho de que un juez, pudiendo pedir este requerimiento, nos decía el magistrado, por un fax al PSOE, es un requerimiento de información sobre el caso Leire Díez, envía a un grupo de agentes de la UCO".

Además, esto ha propiciado que varios medios hablen de una investigación sobre financiación ilegal en el PSOE algo que "no está sobre la mesa" a la hora que ha comentado la noticia.

"Todo esto que comienza a las 8:00 de la mañana, que es cuando los agentes de la UCO se presentan en Ferraz, impacta de lleno en la sesión de Control al Gobierno que se está produciendo en el Congreso y que empezaba una hora más tarde", ha explicado la periodista, uniendo la línea de puntos.

"Menos mal que somos bien pensados pero en estos tiempos de comunicación...", ha sentenciado la periodista de la cadena pública.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, uno de los socios principales del Congreso, ha mostrado también su decepción pero a la vez su escepticismo sobre la presencia de la UCO en la sede del PSOE.

El diputado de ERC ha afirmado en los pasillos del Congreso, visiblemente triste, que le parece "una anomalía terrible que se registre la sede de un partido": "Ahora, también es cierto que en este país se han pasado cosas mucho peores. Estamos en un momento en que no sabes qué es cierto, qué no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos".