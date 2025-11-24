Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez, sobre el fiscal García Ortiz: "Le deseo toda la suerte. Tiene todo mi respeto y mi consideración"
Sánchez, sobre el fiscal García Ortiz: "Le deseo toda la suerte. Tiene todo mi respeto y mi consideración"

El presidente del Gobierno confirma que ya se ha puesto en marcha el proceso para relevar al fiscal general del Estado, pero no conforma si llevará nombres ya mañana al Consejo de Ministros. 

Redacción HuffPost / Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo, el 23 de noviembre de 2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la Cumbre de Líderes del G20 en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo, el 23 de noviembre de 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja el "servidor público" que ha sido, y no ha concretado si su relevo se conocerá este martes aunque ha asegurado que será en un breve espacio de tiempo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre euroafricana de Luanda horas después de que García Ortiz presentase su renuncia tras la condena de inhabilitación del Tribunal Supremo.

Ha explicado que leyó esta mañana la carta de renuncia que el fiscal envió al ministro de Justicia, Féix Bolaños, y de la que ha dicho haber tenido conocimiento por los medios.

Una carta -ha señalado- que refleja el servidor público que ha habido al frente de la Fiscalía General del Estado. Además, ha deseado suerte a García Ortiz y le ha expresado su total respeto y consideración.

Al ser preguntado por el momento en que el Gobierno nombrará a su sustituto, ha recordado que ya se ha puesto en marcha el proceso para ello, y al plantearle si será en la reunión del Consejo de Ministros de este martes no lo ha confirmado.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Se ha limitado a asegurar el presidente del Gobierno que será en un breve espacio de tiempo. 

Redacción HuffPost