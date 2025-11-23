Le preguntan "también" por el fiscal general y a Pedro Sánchez le da la risa cuando escucha al periodista

Pedro Sánchez sigue creyendo en la "inocencia" del fiscal general del Estado. Pese a confiar en él, el presidente del Gobierno ha asegurado que "respeta" y "acata" —"como no podría ser de otra manera"— la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. Lo ha hecho en sus primeras palabras al respecto, tres días después de que se conociera la condena, y durante una rueda de prensa al término del G20 en Sudáfrica.

En una rueda de prensa breve, el asunto del fiscal general y su inhabilitación de dos años por revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, ha copado la práctica totalidad del tiempo, junto con la propuesta de paz en Ucrania que este domingo se debate en Suiza.

Volviendo a García Ortiz, Pedro Sánchez ha adelantado que ya trabajan en su relevo, dejando claro que queda abierta la posible vía de acudir a otras instancias judiciales, si bien ha rechazado por ahora hablar de un posible indulto.

El presidente del Gobierno sabía que la condena al fiscal general sería asunto clave y así ha sido, pero no ha podido evitar sorprenderse cuando ha recibido una de las cuestiones de la prensa, al término del turno de preguntas.

Sánchez ha escuchado como un periodista insistía en el tema de la semana en política nacional, pero con un añadido, porque el compañero de Telecinco le ha pedido "algo más de profundidad en su análisis".

En ese punto, Pedro Sánchez no ha podido esconder su extrañeza e incluso ha empezado a reírse. "Bueno, muchas gracias por eso de la profundidad", ha apuntado con cierta risa nerviosa.

Ya con gesto serio ha insistido en que como presidente del Gobierno "acata" la sentencia, "respeta" al Tribunal Supremo y a las instituciones de Justicia y "discrepa" sobre lo decidido por el Alto Tribunal.