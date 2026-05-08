Sanidad informa de un nuevo contacto asintomático en Cataluña de la fallecida por hantavirus que viajó en el avión

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado un nuevo contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras el fallecimiento de una ciudadana neerlandesa que había viajado a bordo del crucero MV Hondius.

La nueva persona identificada es una mujer residente en Cataluña que no presenta síntomas. Según la investigación epidemiológica realizada, esta persona no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión.

De acuerdo con el protocolo aprobado esta misma mañana por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, se considera que cumple criterios de contacto, por lo que se activarán las medidas de seguimiento y vigilancia previstas.

Dado que el caso ha sido identificado por la comunidad autónoma, que ya ha iniciado las medidas correspondientes, y con el objetivo de evitar la interacción de un mayor número de personas, se ha acordado que la cuarentena se realice en un centro hospitalario de Cataluña.

Una mujer de Alicante también compartió avión con la neerlandesa

Anteriormente este mismo viernes, el Ministerio de Sanidad había comunicado que se ha procedido a aislar a una mujer de 32 años de Alicante que presenta síntomas compatibles con el hantavirus y que también se había sentado cerca en un avión de esa mujer neerlandesa que ha muerto después de formar parte del crucero MV Hondius.

Respecto al caso de esa mujer residente en Alicante, el secretario de Estado, Javier Padilla, ha detallado que se encuentra ingresada en el hospital principal de la ciudad y que tiene "síntomas compatibles" con el hantavirus "relacionados con tos y malestar general".

"De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha indicado Padilla.