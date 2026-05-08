Sanidad confirma un caso sospechoso de hantavirus: una mujer de Alicante que estuvo cerca de la fallecida en Sudáfrica 

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes que se ha procedido a aislar a una mujer de 32 años de Alicante que presenta síntomas compatibles con el hantavirus y que se sentó en un avión cerca de la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció en Johannesburgo (Sudáfrica) por esta misma enfermedad.

En una rueda de prensa, el secretario de Estado, Javier Padilla, ha señalado que la mujer, que reside en Alicante y que se encuentra ingresada en el hospital principal de la ciudad, tiene "síntomas compatibles, relacionados con tos y malestar general". "De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha dicho. Ahora se le ha tomado una muestra de PCR "para ver si da positivo o negativo", ha señalado. En unas 24 horas se tendrá un primer resultado.

En el caso de que dé negativo pero sigue teniendo síntomas, se le volverá a repetir en las siguientes horas. Si da negativo pero ya no presenta síntomas, será enviada al Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para realizar la cuarentena, al igual que se espera trasladar a los 14 pasajeros españoles que siguen todavía embarcados en el crucero. Finalmente, en el el caso de que diera positivo, iría a una de las habitaciones especiales diseñadas para estas situaciones.

Padilla, no obstante, cree que es muy difícil que la mujer esté contiagada de hantavirus porque "iba dos filas más atrás en el avión y el contacto fue breve", ha dicho. Cabe señalar que una auxiliar de vuelo de la aerolínea KLM ha dado negativo en el test tras tener un contacto con la misma mujer neerlandesa fallecida y haber presentado también síntomas.

Un segundo pasajero que estuvo en España, bajo sospecha

Por otro lado, Sanidad ha informado de que otro ciudadano, con pasaporte sudafricano y que también estuvo sentado muy cerca de la fallecida en dicho avión, viajó a Barcelona recientemente pero ya se encuentra fuera del país. "Se han activado los resortes a nivel internacional para hacerle un seguimiento, ver si tiene síntomas y qué contactos ha mantenido", ha añadido Sanidad.