No te líes: unas claves sobre el informe de la UCO, la dimisión de Santos Cerdán y el perdón del presidente del Gobierno

La existencia de un explosivo informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha recorrido los bastidores de la política desde, al menos, el pasado mes de mayo. El propio Cerdán, con el soporte del Partido Socialista, siempre lo ha negado. Si bien pueden resultar insólitos los rumores previos a un informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no entregó al magistrado encargado del caso Koldo/Ábalos hasta el 5 de junio, tampoco es posible ya negar la realidad. El informe existe, y pese a que la propia UCO recuerda que todo lo que expone en su investigación "ha de entenderse en términos de presunción", lo cierto es que deja en una situación comprometida ya no solo al dimitido Santos Cerdán sino también a la formación socialista en su conjunto, con nada menos que Pedro Sánchez como su secretario general. Con el de este jueves, son dos los secretarios de Organización de Sánchez que están manchados con la vergüenza inexorable de la corrupción. "Quiero pedir perdón a la ciudadanía", dijo esta tarde un Sánchez apesadumbrado.

EL INFORME DE LA UCO

Este miércoles por la noche, la Cadena SER avanzaba que la UCO había entregado un informe al magistrado que investiga el caso Koldo/Ábalos en el que situaban a Santos Cerdán como una figura central en la trama. El PSOE no tardó en emitir un comunicado en el que negaba tal señalamiento. "Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello. Cuando se conozca la totalidad del informe, Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona", defendió el partido en un texto que despertó extrañeza entre quienes conocían la investigación. Una rareza que se tornó en incredulidad cuando el juez levantó el secreto y el informe se hizo público esta misma mañana. En su investigación, de centenares de páginas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil despliega un buen número de indicios que probarían que Cerdán habría gestionado el pago de al menos 620.000 euros en mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García por el amaño de contratos de obra pública.

LAS GRABACIONES DE KOLDO

El nuevo informe de la UCO se basa en su práctica totalidad en las evidencias que los agentes han obtenido a raíz de chats de mensajería instantánea y grabaciones de audio realizadas por Koldo García, quien suponen quería dejar constancia de los hechos ante futuras persecuciones judiciales. De estos audios se extrae no solo que la trama habría adjudicado contratos a tres empresas, sobre todo Acciona, a cambio de mordidas [contraprestaciones económicas] sino también que Santos Cerdán habría sido el encargado de gestionar el "monto y los pagos".

Con relación a las grabaciones, la UCO hace referencia a ocho archivos de audio que Koldo García registró entre los años 2019 y 2023. Todas estas conversaciones, principalmente entre García con Ábalos y Cerdán, "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba". El 22 de abril de 2019, por ejemplo, Koldo García mantuvo una conversación con Santos Cerdán en la que le solicitaba dinero. Tal y como señala el informe, Cerdán le contestó que ya le había dado 60.000 euros, "de los cuales 10.000 euros eran para Koldo". Entonces, García alegó que se lo habría entregado "íntegro" a José Luis Ábalos.

LA RELACIÓN ENTRE KOLDO Y SANTOS CERDÁN

El propio Santos Cerdán reconoció ya en su día que él había sido la persona que puso en contacto a Koldo García con José Luis Ábalos. En su informe, la UCO establece el inicio de la relación entre García y Cerdán en "al menos, 2013", una cercanía que "habría estrado enmarcada en la pertenencia al PSN [Partido Socialista de Navarra]". En 2014, de hecho, se produjo una conversación que demostraría la proximidad entre ambos. "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", escribió Cerdán a García en un momento en el que se producía una votación de las elecciones primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE. "Ya está", contestó García poco después.

La relación entre ambos comenzó en Navarra, donde Cerdán fue diputado entre 2014 y 2017, pero se mantuvo cuando este llegó a Madrid. Una vez en la capital, Cerdán promovió a Koldo García "a su papel de conductor de Ábalos y posterior asesor personal del mismo". Esta promoción le sirvió a Santos Cerdán, según la UCO, “como vía de influencia sobre Ábalos a través de Koldo”.

Ya en el Ministerio, Ábalos y García iniciarían sus tejemanejes con el empresario Víctor de Aldama y las empresas LUC y OPR, una vía que "les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona". Según el informe, esto provocó "la recriminación por parte de Cerdán, quien se habría enterado debido al ‘ruido’ que le llegaba desde varios puntos de España". "El propio Santos Cerdán no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría", apunta la Guardia Civil.

LOS MIEDOS DE SANTOS CERDÁN

En una conversación el 21 de enero de 2021, Koldo García mantuvo una conversación con Santos Cerdán y José Luis Ábalos. En ella, García hizo constar a Cerdán que sabía, por Ábalos, "que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos". Poco después, y mientras Koldo realizaba un repaso de todo lo cobrado en mordidas hasta la fecha, Cerdán interrumpió "en varias ocasiones" el diálogo "con el propósito de evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta, mostrando una clara intención de preservar la discreción sobre lo tratado". "...que sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas... pun, se pone, se ve, y se rompe... que es lo que... y se tienen aquí ¡joder! Que no hay ningún... y, y no hablar... punto", espetó Cerdán.

LOS DELITOS QUE VE EL JUEZ

El magistrado Leopoldo Puente ve suficientes indicios para creer que Santos Cerdán pudo haber cometido un delito de organización criminal y otro de cohecho. Por ese motivo, y al ser Cerdán aforado, ha ofrecido al socialista declarar de manera voluntaria el próximo 25 de junio. El número 3 del PSOE ha confirmado que asistirá.

LA RESPUESTA DEL PSOE

El comunicado del PSOE en el que defendían la inocencia de Santos Cerdán duró lo mismo que el tiempo que pasó entre los avances del informe y su publicación. En el Congreso, y fuera de él, el Gobierno, sus socios y también la oposición leían en directo una investigación que deja poco lugar a la interpretación. Hasta el propio Santos Cerdán fue captado en el Parlamento mientras chequeaba el informe en su móvil.

Pasado el mediodía, y tras una reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa, Santos Cerdán anunció su dimisión como secretario de Organización socialista y que entregaría su acta de diputado. Con los socios de Gobierno exigiendo explicaciones y la oposición llamando a elecciones, el presidente del Ejecutivo convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 17.30 horas en Ferraz.

En menos de 24 horas, Sánchez pasó de defender a Cerdán a pedir perdón a la ciudadanía y lamentar haber creído a su hasta entonces persona de máxima confianza. "Nunca debimos confiar en él", aseguró Sánchez, quien además anunció una auditoría externa de las cuentas del partido y una reestructuración de la Ejecutiva Federal.