Junts baraja celebrar una consulta entre sus militantes para decidir si rompe con Sánchez

La dirección de JxCat baraja someter a consulta entre sus afiliados la continuidad de su apoyo al Gobierno que preside Pedro Sánchez, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de la formación independentista.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono el miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".

Según ha informado el partido, la reunión, que se celebra "de acuerdo con el calendario previsto", tendrá lugar el próximo lunes en el espacio Les 5 Éléments, en el que JxCat ha llevado a cabo otros actos con anterioridad.

Está previsto que a las 17 horas JxCat ofrezca una comparecencia de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma.

Las mencionadas fuentes explican que la consulta a la militancia es una de las posibilidades que está encima de la mesa y que se llevaría a cabo para refrendar la decisión final, que la tomará la cúpula del partido.

La consulta a la militancia es una posibilidad que hace días que se comenta a nivel interno entre cuadros y dirigentes del partido, si bien no será hasta el lunes, en la reunión de la ejecutiva, cuando Junts tome una decisión al respecto.

De hecho, JxCat ya sometió al aval de la militancia el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 e hizo lo propio para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

En las últimas semanas, los dirigentes de JxCat han remarcado en público que antes del verano "pasarían cosas" y se dieron de margen hasta mediados del mes de diciembre para tomar una decisión sobre su apoyo al Gobierno de Sánchez ante lo que consideran numerosos "incumplimientos".

"Cuando toque"

El presidente del Gobierno, Sánchez, ha recalcado esta noche que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos con Junts que están en su mano y ha vuelto a asegurar que tendrá una reunión con Puigdemont, "cuando toque". El socialista ha hecho referencia a esta posibilidad en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, esta pasada noche.

A su llegada a esta cumbre ya se había referido a la advertencia lanzada la víspera por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, de que, ante las promesas pendientes de cumplir, "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio". Ante ello, había pedido tiempo a Junts y avisó de que el cambio podría suponer una "involución" de la mano del PP y Vox.

Ya en la comparecencia ha subrayado que el Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que está en su mano que salgan adelante, y está trabajando igualmente para que los que no están en su mano, también se cumplan.

"Os queréis llevar ese titular. Si os lo he dicho mil veces"

Al preguntarle por dos veces si podía ser el momento de concertar la reunión pendiente con Puigdemont, repitió la misma respuesta de cumplimiento de compromisos para recordar a continuación las ocasiones que le han preguntado por eso y su respuesta de que estaba dispuesto a ella. "Os queréis llevar ese titular. Si os lo he dicho mil veces", ha bromeado con los informadores para, a renglón seguido, recalcar que si se ha aprobado una ley de amnistía, es para normalizar la situación con los actores políticos.

En consecuencia, ha apostillado que "esas reuniones de producirán cuando toque". "¡Hala, ya tenéis el corte", ha vuelto a comentar entre risas a los periodistas.