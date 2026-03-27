Serigne Mbaye, en libertad tras ser detenido en Madrid: denuncia "racismo" y "violencia policial"

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves, horas después de ser detenido en un operativo policial en el distrito madrileño de Villaverde.

Según la versión policial, Mbaye fue arrestado por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso durante una intervención que se saldó con siete detenidos.

Mbaye denuncia "racismo puro y duro"

A su salida, el exdiputado ha denunciado "persecución y violencia policial" en un vídeo difundido en redes sociales, en el que ha cargado contra la actuación de los agentes. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas", ha afirmado.

"Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha añadido.

La versión policial: intento de impedir una detención

Fuentes policiales sostienen que el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes que supuestamente intentaban robar un vehículo.

Al tratar de identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local. En ese momento, varias personas se enfrentaron a los agentes para impedir su detención.

En el altercado, en el que un policía resultó herido leve, los agentes detuvieron a siete personas, entre ellas Mbaye.

Reacción política

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado tras conocerse su puesta en libertad con un mensaje en redes sociales: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

Horas antes, el partido había denunciado la detención como una "redada racista".

Perfil de Mbaye

Nacido en Senegal y residente en España desde hace años, Serigne Mbaye ha sido una figura destacada del activismo antirracista. Fue portavoz del Sindicato de Manteros, miembro de la Asociación de los Sin Papeles y diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

En el último mes, el propio Mbaye había denunciado públicamente lo que consideraba un hostigamiento policial continuado.