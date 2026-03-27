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Serigne Mbaye, en libertad tras ser detenido en Madrid: denuncia "racismo" y "violencia policial"
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Serigne Mbaye, en libertad tras ser detenido en Madrid: denuncia "racismo" y "violencia policial"

El exdiputado de Podemos fue arrestado en Villaverde en un operativo con siete detenidos; la Policía sostiene que trató de impedir una detención.

Israel Molina Gómez
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Serigne Mbaye (Podemos) en la Asamblea de MadridAsamblea de Madrid

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye ha quedado en libertad en la noche de este jueves, horas después de ser detenido en un operativo policial en el distrito madrileño de Villaverde.

Según la versión policial, Mbaye fue arrestado por enfrentarse a los agentes para tratar de impedir la detención de un sospechoso durante una intervención que se saldó con siete detenidos.

Mbaye denuncia "racismo puro y duro"

A su salida, el exdiputado ha denunciado "persecución y violencia policial" en un vídeo difundido en redes sociales, en el que ha cargado contra la actuación de los agentes. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas", ha afirmado.

"Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", ha añadido.

La versión policial: intento de impedir una detención

Fuentes policiales sostienen que el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes que supuestamente intentaban robar un vehículo.

Al tratar de identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local. En ese momento, varias personas se enfrentaron a los agentes para impedir su detención.

En el altercado, en el que un policía resultó herido leve, los agentes detuvieron a siete personas, entre ellas Mbaye.

Reacción política

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado tras conocerse su puesta en libertad con un mensaje en redes sociales: "Si Serigne no se rinde, nosotras tampoco. ¡Basta ya de violencia policial!".

Horas antes, el partido había denunciado la detención como una "redada racista".

Perfil de Mbaye

Nacido en Senegal y residente en España desde hace años, Serigne Mbaye ha sido una figura destacada del activismo antirracista. Fue portavoz del Sindicato de Manteros, miembro de la Asociación de los Sin Papeles y diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

En el último mes, el propio Mbaye había denunciado públicamente lo que consideraba un hostigamiento policial continuado.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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