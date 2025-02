Hacienda decide que, por primera vez, los beneficiarios del SMI paguen el IRPF

Por partes. En España, todas las personas con un salario anual superior a los 15.876 euros deben pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF. Fue el límite que se estableció en 2024. ¿Por qué? Porque se correspondía con el Salario Mínimo Interprofesional. El Gobierno acostumbra a elevar el tope cada vez que se acuerda una subida del SMI, de manera que las personas que cobren este sueldo estén exentas del tributo. Al menos así se ha hecho hasta ahora. El Ministerio de Hacienda, en esta ocasión, no adaptará el límite del IRPF. Por primera vez, los beneficiarios del SMI tendrán que pagar el impuesto.

Al elevar a los 1.184 euros al mes el Salario Mínimo Interprofesional, quien lo cobre recibirá al año un total de 16.576 euros, superando en 700 euros el umbral mínimo exigido para pagar el IRPF. El asunto ha despertado discrepancias entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras la segunda pidió hacer “hincapié en la pedagogía fiscal” y no demonizar “que los ciudadanos tengan que contribuir de forma justa al pago de sus impuestos”, la primera señaló que la “justicia social, sin populismos, empieza por arriba y no por abajo”. “Los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo”, dijo Díaz.

A consultas de El HuffPost, desde el Ministerio de Hacienda explican que, pese a que esta vez no se haya adaptado el IRPF al SMI, la mayor parte de los trabajadores — dicen fuentes del departamento — seguirá sin sufrir retenciones. Lo argumentan en base a la rebaja del IRPF para rentas bajas y medianas aprobada por el Gobierno. En respuesta a Díaz, apuntan a que los grandes patrimonios y las grandes empresas ya pagan más impuestos que las rentas bajas y medianas. “Lo que no pueden hacer las fuerzas progresistas y de izquierdas es estigmatizar los impuestos”, comentan.

Para fortalecer su postura, desde Hacienda plantean una serie de ejemplos, que además confrontan con el sistema vigente cuando gobernaba el PP: un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no pagará IRPF, mientras que con el PP pagaba 839 euros al año; un contribuyente con pareja y un hijo mayor de tres años pagará 99 euros al año de IRPF frente a los 1.109 euros que pagaba con el modelo del Partido Popular.

Pese a las explicaciones de Hacienda, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en que la pregunta no es si es conveniente subir o bajar impuestos, sino "quién tiene que pagarlos". Díaz ha recordado que el Gobierno acaba "de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España. Les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF. Creo que con eso contesto a la pregunta". La ministra de Trabajo ha leído además el artículo 31 de la Constitución Española: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". "Sí a favor de la pedagogía [fiscal], pero que empiece por arriba", ha comentado.

La ministra de Trabajo ha lamentado, por otro lado, no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial con relación a la decisión final de Hacienda. "No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación", ha explicado.

50 euros más al mes

Esta mañana, el Consejo de Ministros ha aprobado el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros al mes en catorce pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, tal y como figura en el acuerdo al que llegó el Ministerio de Trabajo con los sindicatos CCOO y UGT. La medida beneficiará, según datos del Gobierno, a más de dos millones de trabajadores, en especial mujeres (65,8%) y jóvenes (26,8%).