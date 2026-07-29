La Comunidad de Madrid adquiere un ático de lujo en Chamberí para que lo use Ayuso "como oficina"

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo de 485 metros cuadrados en Chamberí - una de las zonas más caras de la capital - para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, lo use como "oficina temporal". Así lo asegura el gobierno autonómico después de que el diario El País haya publicado este miércoles la información de esta compra, sin que hubiera trascendido de forma oficial previamente.

Según señala el medio de PRISA, Ayuso ocupará este inmueble “durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos comenzarán en agosto”. Las fuentes a las que se les ha consultado no aportan más información. Por ejemplo, si Ayuso también planea vivir en él, el precio de la compra, las razones por las que se había guardado este secreto o por qué no se ha optado por un alquiler y no una compra cuando, supuestamente, es para un uso temporal. El valor de mercado de un ático de estas características en esa zona privilegiada ronda los seis millones de euros.

La compra, según este diario, fue realizada el 14 de abril por Planifica Madrid, la empresa autonómica que comercializa suelo público y gestiona las oficinas propias. Esta agencia, presidida por el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, no había incluido esta inversión en el presupuesto para este año.

No es la primera vez que Ayuso recibe críticas por usar o disfrutar de una vivienda de lujo en secreto. El año pasado, también el diario El País informó de que la presidenta madrileña y parte de su familia disfrutó durante un fin de semana de un chalé con piscina en la sierra que fue adquirido por el gobierno regional en 2023 por 4,3 millones de euros junto a sus montes anexos. La Comunidad se defendió entonces asegurando que era una vivienda "muy austera" y que la presidenta se había llevado la comida en un tupper. "Yo me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré con mis medios en el Covirán, por cierto, con un personal excepcional", aseguró ante los medios.

Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso ha sido siempre muy crítica con las residencias de verano u oficiales de las que disfruta Pedro Sánchez en calidad de presidente del Gobierno. "Las Marismillas, La Mareta, La Moncloa y Doñana, pagados por todos los españoles", enumeró en abril de 2024 durante una intervención en la Asamblea. Ahora, disfrutará ella como presidenta de una vivienda de lujo en pleno corazón de Chamberí para sus labores "temporales" de oficina.

La oposición, como era de esperar, ha salido a criticar la adquisición de Chamberí. "Primero un chalet en Rascafría. Ahora un ático en Chamberí. Millones de euros de todos los madrileños. Para uso y disfrute de la señora Ayuso. Hoy mismo deben explicar cómo, cuánto, por qué y para qué", ha señalado en un tuit el ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE madrileño, Óscar López. Rita Maestre, de Más Madrid, ha escrito por su parte: "Al menos este ático para uso y disfrute de Ayuso sí sabemos quién lo ha pagado. Ahora sólo falta que nos digan cuánto nos ha costado".