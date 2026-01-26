Sumar 2.0: los partidos del Gobierno a la izquierda del PSOE presentarán su nueva candidatura a las generales este trimestre 

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado que en las próximas semanas van a presentar un nuevo proyecto político con sus socios de IU, los comunes y Más Madrid del que afirma que no pretenden excluir a otras formaciones y en el que todo está en debate, incluyendo el nombre y los liderazgos.

Fuentes de Movimiento Sumar, partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han señalado que no hay fecha concreta para la presentación de este nuevo proyecto de unidad a la izquierda del PSOE, aunque la intención es darlo a conocer en el primer trimestre del año.

"Este acuerdo no va contra nadie, y esto es muy importante, no va contra nadie, no va contra ninguna formación política. No estamos, al menos Movimiento Sumar, en estrategias de suma cero. Estamos en estrategias de cooperación", ha dicho este lunes en una rueda de prensa la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en una alusión implícita a Podemos.

Los cuatro partidos que forman parte del Gobierno de coalición con el PSOE (Sumar, IU, los comunes y Más Madrid) llevan tiempo trabajando en la construcción de un nuevo espacio de unidad con la vista puesta en las próximas elecciones generales, previstas en 2027, y con la intención de ampliarlo a más formaciones.

Ya lo apuntó recientemente el líder de IU, Antonio Maíllo, quien dio por superada la etapa de la actual coalición Sumar y llamó a presentar una nueva confluencia de izquierdas para la próxima legislatura con distinto nombre y sin el paraguas de la formación de Yolanda Díaz.

Preguntada por esta cuestión, Lara Hernández, ha confirmado que están trabajando en un nuevo proyecto político "sobre nuevas bases" con el objetivo de construir "el mejor instrumento" para las próximas elecciones generales y "más allá".

Fuentes de Movimiento Sumar explican que la presentación del proyecto es un mensaje interno para los militantes de todos los partidos involucrados, a los que quieren dejar clara su voluntad de volver a ir juntos y de ampliar el espacio, pero señalan que no hay nada definido.

"Aquí está a debate absolutamente todo: el proyecto político, los instrumentos democráticos de los que nos vamos a dotar el nombre y los liderazgos", ha declarado la propia Hernández en la rueda de prensa.