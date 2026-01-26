Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alvise promete ante el juez que no acosó a sus dos ex eurodiputados: "Estoy súper convencido"
Alvise promete ante el juez que no acosó a sus dos ex eurodiputados: "Estoy súper convencido"

El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) reconoce que difundió mensajes de Diego Solier y Nora Junco, pero asegura ante el juez que no hubo enfrentamiento e incluso describe como amigos a ambos políticos, que rompieron con él y se pasaron al grupo de Meloni en Bruselas.

Antón Parada
Antón Parada
El líder de la formación política Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en una imagen de archivo.
El líder de la formación política Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en una imagen de archivo.Alejandro Martínez Velez/Europa Press via Getty Images

Luis 'Alvise' Pérez ya ha comparecido este lunes ante el juez Manuel Marchena por uno de sus múltiples frentes judiciales, en esta ocasión, el de la querella presentada por los dos ex eurodiputados que fueron elegidos por su formación política, Se Acabó La Fiesta (SALF). Ambos le acusan de un presunto delito de acoso y otro de revelación de secretos, al difundir mensajes privados suyos.

Pérez ha testificado, de forma voluntaria y sin esperar a que el Parlamento Europeo decidiese sobre su inmunidad parlamentaria, en el Tribunal Supremo -su condición de eurodiputado le hace contar con aforamiento-. Alvise ha respondido a las cuestiones que le plantearon tanto su abogado, como la Fiscalía o el propio juez instructor. El líder de SALF ha asegurado que no hubo intención alguna de acoso, al tiempo que ha hablado de Diego Solier y Nora Junco calificándoles de amigos.

En el alto tribunal, Alvise ha admitido que sí compartió los mensajes de Solier y Junco, quienes concurrieron en la lista de SALF pero posteriormente acabaron saliéndose e integrándose en el grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No obstante, y según fuentes recabadas por Europa Press, ha esgrimido que los datos de ambos son públicos en redes sociales y no difundió ninguno que no lo fuese, de cara a defenderse del presunto delito de revelación de secretos.

"Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó"
Luis 'Alvise' Pérez, líder de SALF

Todas estas cuestiones han sido condesadas brevemente por Alvise, a la salida del Supremo, donde ha dado unas cortas declaraciones ante los medios allí congregados. "Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó", ha explicado el político a los periodistas, apuntando a que "creo que va a archivarse".

¿Qué denunciaron exactamente los ex eurodiputados de SALF sobre Alvise?: "Campaña de hostigamiento"

Tanto Solier como Junco presentaron sendas querellas el pasado mes de junio alegando una "continua campaña de hostigamiento" cuyo inicio se derivaría de la publicación de mensajes por parte de Alvise en un pódcast y en un canal de Telegram. Ambos europarlamentarios habían manifestado que no era solo una cuestión de insultos y amenazas, sino que también llegaron a "temer por su integridad física", alegando que se había revelado los lugares en los que se encontraban y a los que se dirigían.

Los querellantes presentaron pruebas de lo que les sucedió después de que se hubiesen filtrado sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales. Así fue como empezó lo que describieron como "una continua sensación de inseguridad", que les llevó incluso a tener que cambiar "sus hábitos o rutinas" y que condicionó su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar".

"Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo"
Alvise, sobre los querellantes, en un pódcast

Para hacerse una idea, algunas de las cosas que Alvise dijo sobre sus antiguos compañeros de lista pasan por las siguientes declaraciones, en el antes mencionado pódcast: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".

¿Qué tres frentes judiciales tiene abiertos Alvise en el Supremo?

  • Por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa.
  • Por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert.
  • Por la supuesta financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

