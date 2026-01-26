Alvise promete ante el juez que no acosó a sus dos ex eurodiputados: "Estoy súper convencido"

Luis 'Alvise' Pérez ya ha comparecido este lunes ante el juez Manuel Marchena por uno de sus múltiples frentes judiciales, en esta ocasión, el de la querella presentada por los dos ex eurodiputados que fueron elegidos por su formación política, Se Acabó La Fiesta (SALF). Ambos le acusan de un presunto delito de acoso y otro de revelación de secretos, al difundir mensajes privados suyos.

Pérez ha testificado, de forma voluntaria y sin esperar a que el Parlamento Europeo decidiese sobre su inmunidad parlamentaria, en el Tribunal Supremo -su condición de eurodiputado le hace contar con aforamiento-. Alvise ha respondido a las cuestiones que le plantearon tanto su abogado, como la Fiscalía o el propio juez instructor. El líder de SALF ha asegurado que no hubo intención alguna de acoso, al tiempo que ha hablado de Diego Solier y Nora Junco calificándoles de amigos.

En el alto tribunal, Alvise ha admitido que sí compartió los mensajes de Solier y Junco, quienes concurrieron en la lista de SALF pero posteriormente acabaron saliéndose e integrándose en el grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No obstante, y según fuentes recabadas por Europa Press, ha esgrimido que los datos de ambos son públicos en redes sociales y no difundió ninguno que no lo fuese, de cara a defenderse del presunto delito de revelación de secretos.

"Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó" Luis 'Alvise' Pérez, líder de SALF

Todas estas cuestiones han sido condesadas brevemente por Alvise, a la salida del Supremo, donde ha dado unas cortas declaraciones ante los medios allí congregados. "Estoy súper convencido de mi inocencia, porque soy yo mismo el que sabe todo lo que pasó", ha explicado el político a los periodistas, apuntando a que "creo que va a archivarse".

¿Qué denunciaron exactamente los ex eurodiputados de SALF sobre Alvise?: "Campaña de hostigamiento"

Tanto Solier como Junco presentaron sendas querellas el pasado mes de junio alegando una "continua campaña de hostigamiento" cuyo inicio se derivaría de la publicación de mensajes por parte de Alvise en un pódcast y en un canal de Telegram. Ambos europarlamentarios habían manifestado que no era solo una cuestión de insultos y amenazas, sino que también llegaron a "temer por su integridad física", alegando que se había revelado los lugares en los que se encontraban y a los que se dirigían.

Los querellantes presentaron pruebas de lo que les sucedió después de que se hubiesen filtrado sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales. Así fue como empezó lo que describieron como "una continua sensación de inseguridad", que les llevó incluso a tener que cambiar "sus hábitos o rutinas" y que condicionó su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar".

"Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo" Alvise, sobre los querellantes, en un pódcast

Para hacerse una idea, algunas de las cosas que Alvise dijo sobre sus antiguos compañeros de lista pasan por las siguientes declaraciones, en el antes mencionado pódcast: "Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado".

¿Qué tres frentes judiciales tiene abiertos Alvise en el Supremo?