Una profesora española que da clase en China cuenta lo que hacen allí en las escuelas: dice que en España entrarían "en shock"
Una profesora española que da clase en China cuenta lo que hacen allí en las escuelas: dice que en España entrarían "en shock"

En el horario está la clave.

Juan De Codina
Elena, profesora española en China.Getty Images / TikTok: @verguisip / Fotomontaje: HuffPost

Elena, que se hace llamar en redes sociales como @verguisp, es una joven profesora española que se ha mudado recientemente a China. Ahora trabaja dando clases en una escuela de allí y ha notado una gran diferencia entre los alumnos chinos y los españoles, sobre todo por el sistema de horarios.

"Cosas que hacen los alumnos chinos que harían que mis alumnos españoles entrasen en absoluto shock... Esto va a ser una serie (de vídeos) porque hay varias... La primera y más importante es el horario", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas y 37.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

El horario de las clases y cómo los alumnos lo encajan ha sido una de las claves para explicar qué tan diferente son chinos y españoles: "Cuando yo iba a quinta hora a dar clase con mis alumnos españoles, siempre había alguno que me decía: profe, hoy chill, que ya llevamos muchas horas".

El horario de las escuelas en China, otro mundo

Antes de revelar el horario de las escuelas en China, ha advertido a todos los que vean el vídeo: "Coged asiento y fuerzas". Según ha relatado, los primeros alumnos empiezan a llegar sobre las 7:00 horas porque tienen "un desayuno opcional".

Media hora más tarde deben estar obligatoriamente en la escuela porque tienen unos 30 minutos de "lectura en alto". Más tarde, a las 8:00 horas, empiezan las clases hasta las 12:00 horas: "Entre medias tienen 10 minutos y tienen un recreo de 20 minutos, en el que hasta cuarto de la ESO, más o menos, tienen que hacer ejercicio durante 10 minutos, dos vueltas al campo, saltan a la comba o bailan".

  • Tras las 12:00 horas, la comida y, justo después, media hora de siesta.
  • Cuando acaba la siesta, "clase hasta las 18:00 horas".
  • Tres periodos de estudio: "De las 19:00 horas hasta las 22:00 horas tienen tres periodos de estudio con un profesor en el aula y tienen que ponerse a hacer sus cosas".

Cómo es la jornada escolar en España

La jornada escolar en España y China es, obviamente, diferente, por ley e incluso costumbres. Por norma general, la normativa de horarios escolares se regula a nivel autonómico, permitiendo en todo caso a los centros elegir entre la jornada partida o continua.

  • Jornada continua: normalmente se concentran en el horario de la mañana, terminando entre las 14:00 o 16:00 horas.
  • Jornada partida: distribuida en sesiones de mañana y tarde, con un intervalo de, por lo menos, 90 minutos para comer.
  • Educación Infantil y Primaria: un horario general de 9 a 16:00 horas o incluso 17:00 horas.
  • Secundaria (ESO y Bachillerato): de 8:00 o 9:00 horas hasta las 14:00 o 15:00 horas.
