Ethan (33) vive en un ático en Barcelona porque le sale más barato volar 1.550 kilómetros hasta su oficina en Londres que pagar una hipoteca en Reino Unido: "Es una calidad de vida completamente diferente"

Vivir en Valladolid y trabajar en Madrid o residir en Girona pero tener la oficina en Barcelona puede resultar una buena opción para abaratar costes dado el precio de la vivienda actual, pero hay alguno que incluso cambia de país para acudir a su puesto de trabajo.

Es el caso de Ethan Spibey. Este joven de Reino Unido de 33 años reside junto a su marido, Soren Scharf, de 35, en un ático dúplex en Barcelona después de vender su casa en la localidad británica de Lewisham, por la que estaba pagando 2.700 libras al mes, 3111,52 euros al cambio.

Cuánto paga ahora y cómo va al trabajo

Ahora, esta fantástica residencia en la ciudad condal le sale por aproximadamente 1.900 euros al mes, lo que supone un ahorro de dinero considerable. A pesar de que la mayoría del tiempo trabaja en remoto, en ocasiones tiene que acudir a su oficina, situada en Londres.

Ha cambiado el tren por el avión, una decisión que ha partido de un plan logístico previo: "Los criterios eran: ¿puedo volar a Londres regularmente? ¿Hay vuelos? ¿Es económicamente viable? ¿Es agotador mental y físicamente?". La capital catalana le pareció una estupenda opción dado que, por norma, "hay unos 25 vuelos diarios a Londres".

El vuelo le sale por una 60 libras, es decir, unos 69 euros, e incluso llega antes que otros compañeros que residen en localidades cercanas a la capital londinense. Su adaptación a España fue sencilla. La pareja la había visitado en numerosas ocasiones y no se encontraron con la barrera del idioma: Ethan había estudiado en nuestro país y habla español con fluidez.

Su economía se ha visto beneficiada

Ya en lo que es su nuevo hogar, han echado cuentas y han visto un ahorro considerable, sobre todo en lo que respecta al ocio. La pareja insiste, tal y como recoge el diario inglés Daily Mail, que salen a cenar por 30 libras -34,55 euros-, mientras que en Reino Unido era prácticamente ir a un buen restaurante sin que la cuenta superase las 80-100 libras: "Además la calidad y nivel de la comida aquí es mucho mejor".

Han reducido la mitad de los costes mensuales desde que se mudaron, además de que disfrutan más de su tiempo libre para quedar con amigos y realizar ejercicio. El único punto negativo es que Ethan tendrá que realizar ya pronto un cambio de pasaporte, dado los numerosos sellos que copan las páginas del actual.

"Me di cuenta de que había llenado mi pasaporte, porque no paran de sellar. Es un pequeño inconveniente, ¡pero es el precio que hay que pagar!", concluye, diciendo que en las próximas semanas viajará a Liverpool para realizar el trámite.