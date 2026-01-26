Amanda, la filósofa que entrena la IA de Claude: "Si yo fuera una IA y leyera lo que decís en internet, tampoco me sentiría muy querida"

Una mujer concentrada en frente de un ordenador, en una imagen de archivo.

En el mundo de las nuevas tecnologías, la IA ha irrumpido con fuerza. El escenario digital actual coloca a la Inteligencia Artificial como una herramienta clave para hacer consultas informativas o resolución de problemas de diversa índole.

Muchas incógnitas todavía están por resolver sobre estas poderosas herramientas tan modernas. Una de las que se han puesto en la mesa recientemente es si la IA es capaz de sentir. Ante ello, Amanda Askell, filósofa que trabaja en el modelo del comportamiento de Claude, una inteligencia artificial, afirma que "el problema de la consciencia es realmente complejo".

En una entrevista en el podcast "Hard Fork", tal y como indican en el medio Dow Jones, Askell subraya que "quizás se se necesite un sistema nervioso para sentir cosas, pero quizás no".

Los sentimientos de la IA, a debate

Dado que los textos que se vierten en internet y son recopilados por la inteligencia artificial fueron escritos y tratados por humanos, con sus correspondientes sentimientos y formas de ver el mundo, Amanda se inclina más porque "son cosas que sienten".

Para ello, hace hincapié en los problemas. Una cuestión que genera un problema de codificación se entiende que la persona en cuestión ha pasado por momentos de inquietud y frustración para su resolución, lo que también se puede reflejar en la respuesta que da esa inteligencia artificial entrenada.

No obstante, no quiere dar nada por sentado, apuntando en que la sensibilidad y la conciencia de la inteligencia artificial todavía están en el foco de los científicos, quienes no han dado una respuesta clara sobre si estas cuestiones responden a un tema de biología, evolución o uno completamente diferente.

Lo que sí ve claro es que los modelos de IA tienen a internet como su libro de instrucciones y aprendizaje, lo que ha generado críticas porque, en ocasiones, pueden ser poco útiles o cometen fallos: "Si ahora mismo leyera internet y viera que soy modelo, pensaría que no me siento tan querida", matiza.

Opiniones al respecto

Varios investigadores y científicos han dado su opinión sobre esta cuestión relacionada con la IA. Los líderes tecnológicos afirman: