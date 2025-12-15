Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): "El PSOE carga con unas mochilas bastante grandes, pero nunca permitiríamos que gobernaran las derechas"

En un momento de gran fragmentación de la izquierda, Extremadura se erige como toda una rareza. En esta región, los principales partidos a la izquierda del PSOE (Podemos, IU y Alianza Verde) han unido fuerzas en torno a la figura de Irene de Miguel, su candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura. Hasta dirigentes relevantes de Sumar, que no tiene implantación en esta región, han mostrado su apoyo público a esta ingeniera agrónoma que se presenta por tercera vez a unos comicios autonómicos.

Tras obtener cuatro representantes en las dos oportunidades anteriores, los sondeos atisban que Unidas por Extremadura podría crecer ahora hasta los seis o siete diputados, en parte gracias al desinfle de los socialistas con su candidato Miguel Ángel Gallardo. Otra cosa es que la izquierda pueda desbancar a María Guardiola de la presidencia extremeña, lo que ninguna encuesta (ni siquiera el CIS) presagia. "Tenemos que convencer a ese votante que tiene la intención de quedarse en casa el próximo domingo", señala en una entrevista a El HuffPost. Y aunque no ve sencillo un posible pacto de gobierno con el PSOE ("Los socialistas cargan con unas mochilas bastante grandes"), adelanta que nunca permitiría a "las derechas" hacerse de nuevo con el poder en su región.

Además, de Miguel señala en su entrevista algunos de sus objetivos en caso de gobernar: mejorar la calidad del empleo, poner topes a los alquileres o incluir la salud bucodental y oftalmológica en la cartera del servicio público de salud. ¿Y qué pasa con la caza? "Nosotros no queremos prohibirla, pero sí hacerla sostenible", advierte.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (c), y la candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel (d) EFE

- ¿Cuáles son sus sensaciones en esta campaña?

- Muy buenas sensaciones, la verdad. Se nos acerca mucha gente diciendo que no nos ha votado antes y que ahora va a depositar su confianza en Unidas por Extremadura, porque están desilusionados y muy desesperanzados con las otras opciones. Y para nosotros es un impulso enorme que haya personas que nos quieran dar su voto por primera vez. Llevamos ya siete años recorriéndonos toda Extremadura y siendo, en cierta manera, la voz de mucha gente que tiene problemas en nuestra tierra. Y este trabajo lo vamos a ver recompensado en estas elecciones.

- Las encuestas dicen que Unidas por Extremadura mantendría su representación e incluso la podría mejorar. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué sería para usted un buen resultado este próximo 21D?

- Todo lo que sea crecer será un buen resultado. Obviamente, lo maravilloso sería poder frenar a las derechas y para eso estamos trabajando.

- ¿Pero usted lo ve todavía posible?

- Sí, pero tenemos que convencer a todo ese votante de izquierdas que tiene la intención de quedarse en casa este próximo 21 de diciembre. Tiene que ir a votar.

- En el caso de que los números dieran, ¿qué exigencias impondrían ustedes al PSOE para poder gobernar?

- Nosotros creemos que el PSOE carga con unas mochilas bastante grandes. Y a la hora de plantear un gobierno con nosotros dentro... pues tendríamos que verlo. No estamos en la misma situación que hace dos años. Pero también le dejo claro que nunca permitiríamos que gobernaran las derechas. Porque no hay una derecha moderada y otra ultra. Las dos comparten el mismo objetivo, que es deteriorar lo público y beneficiar a la empresa privada en detrimento del estado del bienestar. No creemos que PP y Vox vengan a traer prosperidad a esta tierra.

- Vox también le está apretando las tuercas a Guardiola. ¿Cree que es teatro y acabarán pactando sí o sí? ¿Le da miedo las exigencias que pueda poner sobre la mesa Vox para apoyar esa investidura?

- Hay algunos que quieren convertir estas elecciones en un pulso entre Feijóo y Abascal. Y mire, tengo claro que Vox no va a dar su apoyo a Guardiola gratis. Pero ella nos ha llevado a un adelanto electoral convencida de que iba a poder gobernar en solitario. Pero si te gastas siete millones en convocar unos comicios y las cosas acaban después igual, lo lógico es que se planteara dimitir. No puedes echar un órdago, perderlo y hacer como que no ha pasado nada. En todo caso, PP y Vox quieren hacernos creer que son distintos, pero lo único que ha hecho Guardiola es apoyarse en Vox para sacar adelante una hoja de ruta que ambos comparten: derogar la memoria democrática, favorecer a las empresas privadas, beneficiar a la universidad privada, bajada de impuestos a los más ricos...

- María Guardiola no va a acudir al debate de RTVE. ¿Por qué cree que ha tomado esta decisión?

- Sólo ha acudido al debate a diez porque su formato no permitía que hubiera tiempo suficiente para desmontar ese relato suyo de que nos ha mandado a elecciones por el bloqueo político. Así que yo creo que es por cobardía y por no querer afrontar las cosas como son. Y también un poco de desprecio hacia el debate democrático. Porque cuando ella fue candidata en 2023 pedía debates a Fernández Vara y decía que él no quería debatir porque le tenía miedo. Ahora, es ella la que no quiere debatir. Esto demuestra que su palabra no dice nada y que es una persona que cambia de opinión muy fácilmente.

- Usted está en esta campaña arropada por Irene Montero, Ione Belarra… pero no por Yolanda Díaz. ¿Quién ha tomado esta decisión y por qué?

- Nosotros somos un espacio político que representa a los partidos que trabajamos en Extremadura. Movimiento Sumar no está en Extremadura. Tampoco creo que vaya a venir aquí (a la campaña) Compromís o la Chunta Aragonesista... Yo agradezco a Sumar su apoyo, pero sabemos que muchos quieren "nacionalizar" esta campaña para que no se hable de los dolores de nuestra tierra, pero no queremos que pase eso. Nuestros referentes estatales vendrán a escuchar lo que los extremeños tienen que decir, y no al revés.

- El señor Bustinduy sí ha pedido abiertamente el voto para usted…

- Y se lo agradezco mucho, porque Unidas por Extremadura es el espacio de la izquierda transformadora en Extremadura. Nosotros estamos abiertos a la incorporación de otros espacios políticos o personas independientes con los que nosotros trabajamos en el territorio. Al final, las alianzas se crean para la defensa de la tierra. Pero reitero que Movimiento Sumar no está aquí.

- Extremadura es la única comunidad de España que perdió población en 2024 ¿Qué se puede hacer para frenar la despoblación?

- Aquí vivimos una sangría poblacional desde hace décadas, no es algo de ahora. Y es curioso porque aquí se producen la energía o los alimentos que luego se consumen fuera. Nosotros tenemos claro que debemos crear unas condiciones idóneas para que la gente se quede. Empezando por un empleo de calidad. La gente no puede tener empleos precarios o mal pagados que les impidan pagar el alquiler. Y el tema de la vivienda también es básico. Si no tienes posibilidad de acceder a una vivienda, lo más seguro es que te vayas. Nosotros planteamos que la vivienda de protección oficial tiene que bajar su precio, de 140.000 a 80.000, establecer un parque público de vivienda rehabilitando muchas de ellas y poner topes a los alquileres, porque si no atajamos la especulación de la vivienda, el precio seguirá por las nubes.

- Usted también se ha comprometido a incluir la salud bucodental y oftalmológica en la cartera del servicio público de salud. ¿Sería universal? ¿Cuánto cree que puede costar?

- Necesitamos el 'sí' del Ministerio de Sanidad para añadirlo a la cartera de servicios, pero nosotros vamos a pelear para que así sea. La sonrisa no puede depender de la clase social. El plan PADIEX (Plan de Atención Dental gratuita) que hay en nuestra región cubre ahora hasta los 12 años, y nosotros pedimos que se pueda ampliar a los 18. Y también creemos que hay que garantizar servicios oftalmológicos a familias vulnerables, pensionistas con pensiones mínimas. jóvenes...

¿Cuánto puede costar esto? Pues no hemos gobernado y no podemos dar una cifra exacta, pero tenemos claro que es una cantidad elevada. Pero nunca vamos a poder afrontar este gasto si seguimos con la política fiscal del PP, basada en que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes. En estos últimos años, se han bajado o eliminado impuestos a personas ricas, a grandes empresas o a energéticas. Nuestra CC.AA. debe volver a un sistema fiscal justo y equilibrado.

- El tema de los trenes siempre ha sido motivo de debate en Extremadura. Usted ha apostado más por apoyar el servicio de cercanías que el de AVE. ¿Por qué?

- Bueno, a ver si llega algún día el AVE (ríe). De todos modos, este es un modelo que conecta capitales pero desconecta y desvertebra el territorio. El equilibrio demográfico debe ser también un equilibrio territorial, y eso pasa por tener transportes de calidad. Pero no sólo con el cercanías, sino también la intermodalidad. Las pequeñas poblaciones deben estar conectadas con autobuses entre para que la gente pueda ir al médico, al instituto... El transporte es un derecho.

- Y sobre la caza, ¿a qué acuerdos estarían ustedes dispuestos a llegar?

Nuestro proyecto nunca ha sido el de prohibir la caza, pero consideramos que hay que dar un giro de 180 grados para que sea compatible con otras actividades, puesto que las zonas más cazadoras son las zonas más despobladas de Extremadura. A veces, genera una incompatibilidad con otras actividades como la ganadería, el turismo rural...

Sinceramente, no entiendo esa posición de victimismo que tiene el sector cuando tienen hasta el poder de poner y quitar consejeros. Nosotros presentamos en el pasado más de 30 enmiendas a la ley de caza y ninguna de ellas iba dirigida a eliminar la actividad, sino a hacerla más sostenible. Pero el lobby necesita un enemigo para poder justificar ese relato de victimismo que quiere trasladar a la sociedad.

- Son sus terceras elecciones en Extremadura. ¿Se ve siempre haciendo política en Extremadura o no descarta, si se diera la circunstancia, un salto a la política nacional?

- Yo estoy muy contenta en Extremadura. La política nacional no la comprendo (ríe). Por ahora, estoy enfocada en mi tierra y nuestro espacio político tiene mucho todavía por decir y aportar.