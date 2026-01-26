Irene Urdangarin tiene dislexia y su abuelo también: así habló el rey Juan Carlos I sobre este trastorno y cómo le ha afectado

De Irene Urdangarin sabemos que habla español, inglés y francés, que le interesan la moda y los deportes y que estudia Gestión de Eventos en la Universidad Oxford Brookes. También que es íntima amiga de su prima Victoria Federica, que tiene cierto trato con la princesa Leonor y que su carácter es parecido al de su madre, la infanta Cristina.

En el funeral de su tía Irene de Grecia, a la que debe su nombre, pudimos apreciar lo unida que estaba a ella. Fue una de las encargadas de portar las condecoraciones, en concreto la de la Orden de los Elefantes de Dinamarca, y su rostro reflejó el dolor por una pérdida que ha sido durísima para ella.

Iñaki Urdangarin desveló que su hija Irene tiene dislexia

Lo que no sabíamos es que tiene dislexia. Así lo desvela Iñaki Urdangarin en su libro Todo lo vivido, del que ¡Hola! publicó un adelanto el mismo día en el que salía a la luz una entrevista al exjugador de balonmano en El País Semanal.

Irene Urdangarin llorando junto a su hermano Miguel Urdangarin en el entierro de Irene de Grecia en Tatoi Nikolas Kominis / Studio Kominis / Greek Royal Family

Señala que Irene es la hija que más le fascina quizá porque ha logrado sus metas pese a no haberlo tenido fácil porque tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia". Así supimos que la cuarta hija de la infanta Cristina y Iñaki Urdangarin tiene este problema.

Se trata de un trastorno del aprendizaje que como señala la OMS se manifiesta en dificultades significativas en la lectura, la escritura y el reconocimiento de palabras. Se diagnostica a un 10 por ciento de la población mundial y tener antecedentes en la familia supone contar con más posibilidades de sufrir dislexia.

Así contó el rey Juan Carlos que padece dislexia

En el caso de Irene Urdangarin tiene un antecedente en su familia. Se trata del rey Juan Carlos, de cuya dislexia habló su hermana Pilar en el documental Yo, Juan Carlos I, rey de España.

"No sabíamos por aquel entonces que era disléxico. Le costaba mucho estudiar. Pero los disléxicos desarrollan otro tipo de inteligencia. Su intuición viene de allí", señaló la infanta Pilar.

Años después, el propio Juan Carlos I confirmó las palabras de su hermana y habló ampliamente de su dislexia en sus memorias, donde contó que de pequeño era "inquieto y emprendedor, pero también aplicado en los estudios. Lo que no siempre fue fácil. Se dieron cuenta tarde de que era disléxico".

El rey Juan Carlos en una recepción en el Palacio Real. Carlos Alvarez

"Mi hermana Pilar cree que compensé esa dificultad desarrollando el instinto, ese famoso instinto que me ha guiado en la política y en mi vida. Quizá tenga razón. Para mí es algo natural que no puedo explicar y que siempre me ha servido a la hora de tomar decisiones", añadió el rey emérito.

"La dislexia entonces ni se reconocía ni se tenía en cuenta como ahora. Tuve que esforzarme más para superar esta dificultad de la lectura y la escritura. ¿Me hizo eso más terco? ¿Despertó en mí un sentido intuitivo excepcional?", expresó también el emérito.