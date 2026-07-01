Cate Blanchett planta cara a la IA con una novedosa propuesta: "Tu identidad es tu propiedad"

La inteligencia artificial ha abierto una nueva brecha en la propiedad intelectual, tanto de creadores y artistas como de ciudadanos de a pie. De ahí que cada vez más rostros conocidos se sumen a iniciativas contra la creación a través de la IA o que nombres, como ha hecho Madonna recientemente, lo califiquen como "lo contrario al arte".

Es el caso de la actriz Cate Blanchett, quien ha dado un paso más allá presentando una herramienta gratuita para que cualquier persona pueda registrar su imagen, su voz o sus movimientos para evitar el uso del mismo para entrenamiento o generación de contenido a través de la IA.

"En la era de la IA, tu identidad es tu propiedad intelectual, y toda persona merece el derecho a decidir cómo la IA puede o no utilizarla", destacó Blanchett en su discurso durante la presentación de la herramienta en el Parlamento europeo. La intérprete dejó claro que con esta iniciativa no quería "impedir el progreso tecnológico", sino salvaguardar "nuestros derechos humanos".

El proyecto, además de Blanchett como rostro visible, ha contado con el apoyo de otros actores de Hollywood como Javier Bardem, Tom Hanks o George Clooney, o el director Steven Soderbergh, que participó en la presentación del registro. "Se trata de un mecanismo persuasivo para hacer lo correcto de una forma simple y elegante", señaló entonces Clooney.

Una suerte de 'semáforo' que clasifica los permisos de cada persona

La actriz de cintas como Carol fundó el pasado mes de mayo junto a otros socios una organización sin ánimo de lucro, RSL Media, cuyo objetivo era buscar mecanismos que permitieran frenar el uso no consentido de la identidad parte de los sistemas de IA.

"Las tecnologías de IA se están expandiendo de forma descontrolada, prácticamente sin supervisión ni regulación", afirmó entonces Blanchett en un comunicado. "Para que los seres humanos sigan por delante de estas tecnologías, el consentimiento debe ser la primera consideración", añadió.

Ahora, la compañía ha presentado el primer Registro de Consentimiento Humano (rslmedia.org) ante el Parlamento Europeo, que ha contado con su apoyo. La eurodiputada del Partido Popular Europeo Eva Maydell describió el Human Consent Registry como "una herramienta que hace visibles los derechos, amplía la confianza y mantiene la creatividad humana en el centro del progreso tecnológico".

Por el momento, se trata de la primera herramienta disponible para todo el público a través de la cual cada usuario que se inscriba puede definir qué uso puede hacer la IA sobre su identidad, que abarca nombre, imagen, semejanza, voz, movimiento y otros atributos personales o distintivos.

El sistema de RSL Media funciona como una especie de semáforo que facilita a los sistemas de IA una forma universal de entender los permisos que da cada persona. Verde para los que permitan el uso de su identidad, ámbar para los que lo hagan con condiciones, y rojo para los que lo nieguen.

El caso de Taylor Swift: el adelanto al registro de una marca personal

El pasado mes de abril, Taylor Swift daba un paso al frente en materia de propiedad intelectual ante la IA. La artista acudió a la oficina de patentes para registrar bajo el nombre de su agencia de representación, TAS Rights Management, varias señas de identidad.

Concretamente registró dos grabaciones, una en la que dice "Hey, it's Taylor Swift" y otra diciendo "Hey, it's Taylor", y una una de sus imágenes más icónicas del Eras Tour. La propia oficina describe la instantánea como "una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body brillante multicolor con botas plateadas", en la que "está de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo".

La medida de Swift llega después de que la artista haya sido víctima en numerosas ocasiones de deepfakes y creaciones con IA a raíz de su imagen como la que hizo el propio Donald Trump en su última campaña presidencial en 2024 o incluso en montajes pornográficos.

Pero Swift no ha sido la única, Matthew McConaughey también registró como marca su imagen y su voz, incluida su conocida coletilla "alright, alright, alright".