Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión: "Desde hoy se aplican los aranceles a pedidos de menos de 150 euros para proteger a los consumidores"

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronuncia su discurso durante la moción de censura debatida en el Europarlamento, el 7 de julio de 2025.

Y se hizo realidad. Desde este 1 de julio la UE ha levantado una barrera comercial contra los pedidos a plataformas de comercio electrónico que envíen sus paquetes desde países de fuera, como Shein o Temu: muchos de sus vendedores envían globalmente desde China (aunque están encontrando la forma de sortear este arancel). Esta barrera, sin embargo, afectará también a comercios electrónicos de Reino Unido o EEUU.

La Agencia Tributaria española ya ha aclarado cómo se tendrá que abonar este nuevo impuesto. Se aplicará una tasa de tres euros por cada categoría de artículo. Es decir, si compras por ejemplo dos vestidos, tres libros y cinco videojuegos, sobre tus gastos de envío verás la obligatoriedad de pagar nueve euros (tres por importar ropa, tres por importar libros y tres por importar videojuegos).

Además, Hacienda ya ha advertido que aduanas nunca solicitará a ningún consumidor que haga una declaración o asuma él mismo el pago de un arancel: serán los exportadores (las plataformas, los vendedores de las mismas o, en su defecto, las empresas responsables de los envíos) las que tendrán que repercutir en el cliente estos gastos añadidos.

Frente a modelos como el de Amazon, que desarrollan una red logística propia en los mercados en los que opera, Shein o Temu han caracterizado su modelo de negocio en la exportación al por menor. Es decir, en lugar de contar con almacenes propios en Europa, envían sus pedidos en avión desde sus almacenes en el gigante asiático. Sus envíos se hacen con paqueteras internacionales y cruzan aduanas hasta la puerta del cliente.

Von der Leyen explica por qué aplica estos nuevos aranceles

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado este miércoles que "desde hoy, los aranceles a los envíos del comercio electrónico de pedidos inferiores a los 150 euros se aplican en la entrada a la Unión Europea". "30 millones de europeos trabajan en el sector del retail, es nuestro sector privado con más empleados", ha recordado la dirigente del Ejecutivo comunitario.

La propia Von der Leyen ha incidido en la idea de que el modelo de negocio de gigantes como Shein o Temu (a los que no menciona) había puesto al sector europeo del retail "en una desventaja injusta" debido al auge de "las importaciones de poco valor en línea". "Además, muchos de estos productos tampoco cumplen los estándares de seguridad de la Unión Europea, poniendo a los consumidores en riesgo", incide.

Por eso, la presidenta de la Comisión enfatiza en su publicación en redes sociales en que "el cambio de hoy busca restaurar la igualdad en los negocios europeos y proteger mejor a nuestros consumidores". Efectivamente, plataformas como Shein o Temu se han enfrentado en los últimos meses a un escrutinio público cada vez mayor.

En Francia hubo una enorme polémica el año pasado tras detectar la venta de muñecas sexuales con rostros de menores en una de estas plataformas, lo que llevó al Elíseo a iniciar una investigación y a la propia Bruselas a investigar invocando el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la norma comunitaria que desde 2024 vigila que las grandes plataformas cumplan con unas normas básicas.