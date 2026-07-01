La Aemet confirma que ha sido el segundo junio más cálido en España: "3,2ºC por encima de lo normal, el calentamiento es muy claro"

El mes de junio de este año solo ha sido superado por el de 2025

Este mes de junio has pasado más calor del habitual. No es una exageración. La Aemet confirma que ha sido el segundo junio más caro de la serie histórica en España. La temperatura media ha estado "3,2ºC por encima de lo normal, y sólo superado por el de 2025".

Esto se debe, en parte, a la ola de calor sin precedentes que ha sacudido Europa, la misma que ha dejado más de mil muertos en Francia y que ha situado los termómetros por encima de los 43ºC en algunos puntos de la península ibérica.

Además, esta tendencia se lleva dejando notar desde hace años. "El calentamiento de junio es muy claro: los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI", expone la Aemet en sus redes sociales.

Y las temperaturas por encima de lo normal no sólo se están produciendo en verano. La Aemet también asegura que el primer semestre de 2026 ha sido el más cálido para el conjunto de España desde que hay registros. Las temperaturas se han situado 1,6ºC por encima de lo habitual. "Los siete primeros semestres más cálidos de la serie (arranca en 1961) han ocurrido en los últimos diez años", añade la Aemet.

El servicio meteorológico ya adelantó que la primavera iba a ser más cálida de lo normal; y se cumplió. Lo mismo ha anunciado con el verano. Esto último aún está por ver, aunque atendiendo a la situación actual es previsible que también acierten.

¿Nueva ola de calor a la vista?

Estos últimos días han dado un pequeño respiro, pero la tregua será corta. En las próximas horas una masa de aire cálido va a sobrevolar la península y podría registrarse una nueva ola de calor.

Que vaya a haber una nueva ola no está tan claro, pero la Aemet sí que advierte de "temperaturas diurnas y nocturnas otra vez muy altas durante varios días".

Es importante permanecer atento a las próximas actualizaciones para ver si activan avisos amarillos, naranjas o rojos y tomar las debidas precauciones.