Terrazas, piscinas o paradas de autobús: todos los lugares en los que no se podrá fumar con la nueva ley antitabaco

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley antitabaco que prohibirá fumar y vapear en nuevos espacios públicos como las terrazas de hostelería, piscinas o paradas de autobús. Además, el nuevo reglamento igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas para fumar o vaporizar y dispositivos para el consumo de productos calentados. Eso sí, la nueva ley prohíbe expresamente los cigarrillos electrónicos de un solo uso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el tabaco se lleva "la vida de 140 personas en España cada día" y ha defendido que la nueva regulación se ha hecho "de la mano de la evidencia científica".

En concreto, la ley antitabaco que el Gobierno llevará al Congreso para su aprobación contempla la ampliación de los denominados 'espacios libres de humo'. Ya no será posible fumar en terrazas de hostelerías, campus universitarios, piscinas públicas, patios escolares, espectáculos públicos, estaciones de autobuses o vehículos de uso laboral. Tampoco se podrá fumar vapeadores en estos espacios, al igual que se va a exigir a estos dispositivos respetar el perímetro de 15 metros 'sin humo' alrededor de colegios o centros de salud. Por el contrario, se podrá seguir fumando en las playas que no tengan esta práctica prohibida de forma estricta.

Además, el Gobierno también impide que en la publicidad - incluida la insertada en redes sociales - se exhiba a personas fumando o vapeando, ni la promoción de estos mismos productos en escaparates. Igualmente, se eliminan los cigarrillos electrónicos de un solo uso por ser perjudiciales para la salud, pero también "para el medioambiente".

Finalmente, Mónica García ha anunciado la creación de un observatorio para la prevención del tabaquismo, que promoverá iniciativas y programas para ayudar a cumplir con este ley; así como el desarrollo de un denominado 'cesación tabáquica' para ayudar a la gente que quiera dejar de fumar.

Mónica García, ministra de Sanidad, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros EFE

La nueva ley antitabaco deja fuera, eso sí, la obligación de un empaquetado genérico o un incremento del precio a través del aumento de la fiscalidad, al no haber llegado a un acuerdo conjunto con los socios del Gobierno.

España ha aprobado varias leyes antitabaco para controlar el tabaquismo desde 1988. En algunas ocasiones, con un fuerte debate social. Según una encuesta de 40db encargada por la organización empresarial Hostelería de España, el 70% de los españoles apuesta por la concienciación frente a la prohibición de fumar en lugares como las terrazas de los bares y restaurantes.

Además, el desconocimiento de estas nuevas restricciones puede acarrear multas para quienes fumen en estos lugares ahora libres de humo, lo que incluiría a los turistas que visitan o veranean en nuestro país.

También hay polémica por posicionar en el mismo nivel el tabaco tradicional y los nuevos dispositivos, como los denominados 'vapers'. Un estudio científico realizado en Australia aseguraba hace unos meses que el vapeo es más eficaz para dejar de fumar que la clásica terapia de sustitución de nicotina a través de chicles o pastillas.