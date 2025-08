¿Tiene sentido la alianza plurinacional de izquierdas que propone Rufián?

Desde hace ya más de un año, las diferentes encuestas electorales que se publican en los medios de comunicación (a excepción del CIS, que mantiene al PSOE como primera fuerza) pronostican el derrumbe de la izquierda y la llegada a Moncloa de los partidos escorados a la derecha, presumiblemente con una coalición formada por PP y Vox. Los socialistas podrían quedarse por debajo del umbral de los cien escaños y Sumar y Podemos pelean por no caer en la irrelevancia. Sólo los partidos nacionalistas e independentistas, con alguna dificultad, resistirían a la ola conservadora que arrasa en los sondeos.

En mitad de esta aciaga perspectiva para las formaciones de izquierda, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, sorprendió hace dos semanas planteando la opción de una alianza de la denominada 'izquierda plurinacional'. La propuesta fue publicada primero en el diario El Mundo y confirmada después por el propio dirigente en los pasillos de la Cámara Baja. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", avisó.

Lo que Rufián plantea de base es la reedición del pacto electoral que fuerzas como ERC, Bildu, BNG y los baleares de Ara Més suscribieron en junio del año pasado para las elecciones europeas. "Ahora Repúblicas", como así se llamó la coalición, obtuvo 857.000 votos y tres escaños, por encima de Sumar (818.015) o Podemos (578.007) en aquellos comicios. Y, a partir de ahí, sumar a nuevos actores como podrían ser Compromís, Más Madrid, Adelante Andalucía o, incluso, Podemos.

Rufián considera que "ahora le toca" unirse a las "izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas o confederalistas", para llenar un espacio que, desde su punto de vista, está "huérfano". "Nos toca porque si no, son lentejas, y esto no sale", aseveró. Y todo porque, desde su punto de vista, "a la izquierda del PSOE no hay nada". Un dardo evidente hacia Sumar, espacio político al que no ha visto capaz de tejer un "espacio plurinacional de verdad".

Rufián, en septiembre de 2023 Europa Press via Getty Images

La apuesta del republicano, sin embargo, no ha tenido una calurosa acogida. Bildu o BNG han mostrado en privado su sorpresa por querer llevar la fórmula de las europeas a unas generales, donde no hay circunscripción única y el discurso nacionalista anula las opciones de una formación cuya principal línea roja es "el respeto al derecho a la autodeterminación de Cataluña y de Euskadi". Cabe destacar que 'Ahora Repúblicas' obtuvo el 96,58% de sus votos totales en las europeas en sólo cinco CC.AA. (Cataluña, Galicia, País Vasco, Baleares y Navarra). En el resto de regiones, salvo en la Comunidad Valenciana, no pasó del 0,40% y en Andalucía, Extremadura o Murcia no llegó ni al 0,1%.

En el ámbito nacional, Podemos mostró abiertamente sus dudas ante esta propuesta y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la tildó directamente de "ocurrencia". Pero el problema para Rufián es que ni su propio partido, ERC, respalda su plan. “No está sobre la mesa”, reaccionaba primero la portavoz del partido en el Parlament, Ester Capella. Poco después, Oriol Junqueras, era más tajante en su rechazo: “La izquierda española en España, la izquierda catalana en Cataluña y la izquierda vasca en Euskal Herria”.

Ante las calabazas, Rufián hizo otro llamamiento público al consenso. “El independentismo y el soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda plurinacional que le entienda y ayude. Yo digo que ya basta de esperar y que la hagamos nosotros. O nos la volverán a hacer. Y volverá a ser mentira”, se expresaba en X.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exportavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo. David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Nadie, de momento, se ha sumado a la inédita propuesta. Compromís, que acaba de pasar a su diputada Àgueda Micó al grupo mixto y ha recelado de sus alianzas con Sumar, recibió con "escepticismo" la oferta y Más Madrid o Adelante Andalucía han optado por el silencio hasta ahora. Los comunes, aliados actuales de Yolanda Díaz, podrían quedar también descartados al ser competencia directa de ERC en Cataluña.

Electoralmente, además, tampoco parece muy ventajosa si no se implican todos los actores políticos a la izquierda del PSOE. Según NC Report para La Razón, la coalición de Ahora Repúblicas que ya se vio en las europeas obtendría 15 escaños en el Congreso, los mismos que ya sacaron por separado en las generales del 23-J. Si añaden a Podemos subiría hasta 20 (de nuevo los mismos que obtuvieron hace un año si se tiene en cuenta que Podemos perdió una diputada con la salida de Lilith Verstrynge) y con el apoyo adicional de Sumar subiría hasta los 49, cuatro más que todos juntos en el 23-J.

¿Tiene entonces sentido el planteamiento de Rufián? Y, ¿es viable? Ana Salazar, politóloga y directora de Idus3, cree que no es una "idea descabellada" desde el punto de vista técnico, pero sí muestra ciertas complejidades desde el político. "Un señor de Écija, por muy andalucista que sea, difícilmente va a apoyar un partido que dentro de su ideario llame a la independencia de algunos territorios. Y lo mismo ocurriría en muchas de las otras regiones de España. Sólo tendría sentido si se unen formaciones con cierta implantación territorial en todo el país, como podrían ser Podemos o Sumar", advierte.

La estelada, la bandera por la independencia de Cataluña. AFP

Para Salazar, la propuesta de Rufián choca igualmente con un electorado que, además de virar hacia el conservadurismo, parece preferir también un sistema más "nacional y centralizado", "Mucha gente no quiere que los partidos nacionalistas o regionalistas tengan el mismo protagonismo que han tenido hasta ahora a la hora de condicionar la formación de gobiernos o las leyes que se han aprobado para buscar sus votos", analiza.

La politóloga estima, en todo caso, que la propuesta de Rufián podría tener un camino hacia el éxito si en su discurso se prioriza lo social a lo territorial. "El portavoz de ERC está de moda entre el electorado de izquierdas. Muchas de las cosas que dice desde la tribuna del Congreso se viralizan y cuentan con el apoyo de muchos votantes progresistas. Pero si uno analiza bien los datos podemos deducir que los discursos que se comparten de forma masiva son los que tienen un contenido social o de crítica a la ultraderecha, no si tratan sobre la independencia de Cataluña. Eso no 'vende' en toda España. Si apuesta más por lo primero, quizá podría encontrar un amplio nicho de votantes", asegura.

Para Antonio Papell, periodista y columnista en El HuffPost, Rufián es rehén de "sus propias decisiones" al pertenecer a ERC. "Es un gran político y un gran director de masas. Tiene más tirón que la mayoría de los líderes de la izquierda. Pero si no cambia de convicciones, tiene el horizonte limitado", expresa en relación a su ideología independentista. Y aunque cree que su propuesta es "atinada" y debería movilizar a la gente, también considera que tiene una "acción práctica muy limitada".

"La propuesta de Rufián podría tener interés si la coalición se diera entre partidos que compiten entre sí electoralmente. Pero que se unan Bildu y ERC da lo mismo, no van a tener ninguna ventaja electoral", señala. Además, cree que le será muy difícil concitar el apoyo de todos los partidos nacionalistas y a la izquierda del PSOE. "Sumar odia a Podemos, Podemos odia a Izquierda Unida... Y así en cadena. Además, la principal preocupación de los partidos actuales es su propia supervivencia individual", concluye.