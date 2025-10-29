Tras los pasos de Mazón: cientos de personas recorren la "penúltima versión conocida" de su ruta hasta El Ventorro

Nadie olvida. El duelo, el respeto institucional y la corrección política que están marcando el primer aniversario de la DANA marchan en paralelo con la indignación popular de toda una provincia. Valencia se ha vuelto a echar a las calles, si cabe con más fuerza, para exigir responsabilidades. Especialmente a su presidente autonómico, Carlos Mazón.

Este miércoles, cerca de un millar de valencianos ha reconstruido la ruta que siguió el presidente de la Generalitat Valenciana hasta llegar al restaurante El Ventorro, donde celebró su larga comida 'de trabajo' con la periodista Maribel Vilaplana. O, como han afirmado los participantes, "la última o penúltima ruta conocida" ante sus continuos "cambios de versión".

La convocatoria ha arrancado en el Palau de la Generalitat. Allí se han iniciado los cánticos y gritos exigiendo la dimisión de Mazón y su asunción de responsabilidades penales por lo que consideran fue una "negligencia criminal". Suya y de su equipo, añaden, porque "no es sólo él, son todos negligentes".

"Mazón hizo este recorrido cuando no tocaba, cuando debía estar trabajando, pero nadie de todos los que trabajan en el Palau de la Generalitat ni ninguno de sus compañeros de partido hizo ese recorrido para sacarle de allí", ha denunciado Beatriu Cardona, portavoz de Acord Social Valencià, la plataforma de entidades sociales que ha convocado esta protesta, como recoge EFE.

Las últimas informaciones confirmadas detallan que Mazón llegó al restaurante alrededor de las 15:30, donde permaneció junto a Maribel Vilaplana hasta las 18:45. Entonces, se ha sabido recientemente, el presidente valenciano le acompañó a un aparcamiento cercano, donde se despidieron.

"Es un trayecto además desactualizado, porque Mazón nos tiene acostumbrados a cambiar de versión, lleva ocho diferentes y (durante la marcha) no vamos a poder pasar por delante del parking de la Glorieta, que es la última o la penúltima porque ahora puede estar dando otra, porque no nos ha dado tiempo a legalizar el recorrido", ha explicado la portavoz de la entidad a EFE.

La marcha de este miércoles ha partido de la plaza de la Virgen (entre la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat), donde previamente se habían extendido 229 mantas térmicas en memoria de los fallecidos tras aquella dana.

Al grito de Mientras él comía, la gente se ahogaba, la cabecera de la marcha ha llegado a la entrada del restaurante El Ventorro, que hoy estaba abierto y con comensales dentro. Ante la aparición de los manifestantes, los responsables han decidido cerrar la puerta principal mientras ha tenido lugar la protesta. Allí se habían desplegado varios agentes de policía para preservar la seguridad en todo momento.

"Ni el dueño ni los trabajadores tienen culpa de lo que pasó aquel día, pero les pedimos que cuenten a la jueza lo que vieron. Son testigos", ha apuntado antes de que la marcha haya deshecho el camino para regresar ante el Palau de la Generalitat.